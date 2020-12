Rondje Groningen: Paris Hilton dankzij Groninger helemaal verliefd

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Het kerstverhaal in 2020

Wat nou als het kerstverhaal afgelopen jaar had plaatsgevonden? Cabaretier Pieter Derks maakte er een beeldend relaas van voor De Nieuws BV, waarbij onze provincie ook een prominente rol kreeg.

2) Felicitatie

TikTok Tammo mag zich sinds gisteren Groninger van het Jaar noemen. Zanger Olaf Vos vond dat wel reden voor een felicitatie, uiteraard op geheel typerende Tammo-wijze

3) Verliefd

De beroemde societyster en actrice Paris Hilton staat met een tevreden blik bij een geschilderd zelfportret. Sterker nog, ze is compleet verliefd op het werk. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat het schilderij gemaakt is door de Groningse schilder Marcel van Luit. Paris is naar eigen zeggen vaak door kunstenaars geschilderd, maar het werk van Van Luit is met afstand haar favoriete werk ooit, zegt ze. Die kan de 'geniale' Van Luit terecht in zijn zak steken.

Paris Hilton bij het schilderij van Marcel van Luit (Foto: Paris Hilton)

4) Eenzame kerst

We wensen dit katje in 2021 een liefdevol baasje toe

5) Natuurraadsel

Tja, wat is dit eigenlijk? Wie heeft als eerst het juiste antwoord paraat?

6) Toch nog disco

Maar of deze nachtelijke lichtshow in het Forum een bewussie was, is nog de vraag

7) Casa di corona

Dit optrekje staat te koop in de stad Groningen. Maar of je na zo'n jaar nog in deze straat wil wonen?

