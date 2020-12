Sergio Padt en FC Groningen ver uit elkaar over contractverlenging

Afgelopen maand werd duidelijk dat de Trots van het Noorden de verbintenis van de 30-jarige doelman graag wilde verlengen. De club wil de sluitpost voor meerdere jaren vastleggen, maar beide partijen zijn op dit moment niet meer met elkaar in gesprek.

‘Sergio bewijst al jaren dat hij een uitstekende doelman voor FC Groningen is', zei technisch directeur Mark-Jan Fledderus al eerder. ‘We hebben inmiddels een aantal goede gesprekken gehad en staan er met open vizier in. Ik hoop dat we bij elkaar kunnen komen.’

Ver uit elkaar

Dat laatste is nu dus niet gelukt, want club en speler liggen ver uit elkaar om tot een nieuwe compromis te komen. Tevens heeft de doelman al vaker aangegeven nog een keer een avontuur in het buitenland te ambiëren. Nu er belangstelling is van een andere club, heeft de doelman de aanbieding van FC Groningen voorlopig in de koelkast geparkeerd.

We hebben hem een uitstekende aanbieding gedaan en het is nu aan hem Mark-Jan Fledderus - Technisch directeur FC Groningen

Toch houdt Fledderus nog een slag om de arm. 'We zijn met elkaar in gesprek', benadrukt hij. 'Het is uiteindelijk aan Sergio om te zeggen wat hij van onze aanbieding vindt. Maar ik begrijp hem ook, want hij heeft aangegeven dat hij ook over een nieuw avontuur nadenkt. We hebben hem een uitstekende aanbieding gedaan en het is nu aan hem.'

'Akkoord is fabeltje'

Woensdag na de wedstrijd tegen Heracles Almelo vertelde Padt voor de camera van RTV Noord dat er van een akkoord zeker nog geen sprake was. ‘Op dit moment hebben we nog geen akkoord. Ik heb ook gelezen dat er een akkoord was, maar dat is een fabeltje. Als er iets bekend is, zullen jullie dat van de club horen.’ Hij wilde niet reageren op de uitspraken van Fledderus.

Padt kwam in 2014 over van het Belgische AA Gent en speelde inmiddels 207 eredivisieduels voor de Trots van het Noorden. Daarvoor kwam hij uit voor Ajax, Haarlem en Go Ahead Eagles. Met FC Groningen won de sluitpost in 2015 de KNVB-beker.