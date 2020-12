Slagerijen vinden creatieve oplossingen voor drukte: 'Er staat een file tot aan de A7'

Om alles gesmeerd te laten verlopen heeft Moes de samenwerking gezocht met het naastgelegen zalencentrum De Postwagen van Oetze Mulder. 'De gourmetpakketten worden daar opgehaald en zo spreiden we de klanten en voorkomen we ongewenste drukte', aldus Moes.

Aan de coronaregels wordt met behulp van het veel ruimere zalencentrum voldaan. Klanten komen binnen, trekken een nummertje, nemen hun pakket in ontvangst en verlaten via de achterkant het gebouw.

Maar de samenwerking tussen de buren gaat verder. De koelcellen van het centrum worden gebruikt om vlees te bewaren. En Mulder heeft ook z'n koks beschikbaar gesteld om Moes te helpen met het samenstellen van de gourmetpakketten.

Het loopt storm, getuige de bijna vierduizend verkochte pakketten. En daar blijft het niet bij. 'We hebben ook nog meer dan vijfduizend rollades verkocht. We hebben niet te klagen', zegt Moes.

Huisjes

Ook in Winschoten wordt creatief omgegaan met de massale vraag naar vlees zo vlak voor de kerstdagen. Slager André Hofman heeft een heuse drive through uit de grond gestampt. ‘Dit is onze manier om mensen toch op een veilige manier hun bestellingen te laten ophalen. In de winkel is dat net iets te krap.’

Normaal gesproken staat André samen met zijn broer René rond deze tijd op de kerstmarkt in Bourtange. De huisjes die daar dan staan, hebben nu elk hun functie in de drive through. Bij de één kun je worst kopen, bij de ander krijg je je bestelling en het laatste huisje fungeert als kassa.

'Gekkenzooi'

Veel mensen maken gebruik van de drive through. 'Het is een gekkenzooi, we hebben heel veel bestellingen. Ze rijden af en aan, het is wel drie keer zoveel dan normaal. Maar', zegt hij er direct bij, 'in de winkel zelf is het wel minder hoor.'

De vele voorbereiding voor de drive through betalen zich uit, ziet Hofman tevreden. 'Vanmorgen stond er nog een file bijna tot aan de A7.'

