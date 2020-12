Chef-kok druk bezig met kerstdiners: 'Het is bijna een militaire operatie'

In restaurants is het voor en tijdens de kerstdagen misschien aan de rustige kant, maar in de keukens wordt hard gewerkt. Daar zijn koks druk bezig met de voorbereidingen voor de kerstdiners, die mensen kunnen afhalen of thuis laten bezorgen.

'Het is alle zeilen bijzetten voor de kerstdagen', zegt Willem Bos, chef-kok en mede-eigenaar van restaurant De Basiliek in Appingedam. Hij is druk bezig met het snijden van groenten als hij vertelt dat ze dit jaar 1300 mensen blij maken met een kerstdiner.

Het restaurant van Bos is door de coronapandemie noodgedwongen gesloten en daarom is hij blij dat het afhalen en bezorgen van maaltijden wel mogelijk is. 'Gastvrijheid zit in je bloed, je wilt mensen blij maken en een maaltijd aanbieden. We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en gelijk omgeschakeld naar bezorgen.'

Geen nieuwe bestellingen

Bos vertelt dat ze de afgelopen week vanwege drukte geen nieuwe kerstbestellingen meer hebben aangenomen. 'We willen wel kwaliteit houden en iedereen een mooie box kunnen geven tijdens de kerstdagen.

Die kerstboxen heeft Bos al uitgestald in zijn restaurant. Hij vertelt dat ze de hele nacht doorgaan om de dozen met hun gerechten te vullen. Hij erkent dat het een hele andere kerst is dan normaal. 'Het is bijna een militaire operatie', besluit hij met een glimlach.

