De Grunneger 1000: Wie staat er op nummer 1? We tellen af

Op de website van de Grunneger 1000 houden we zeven dagen lang tot oudejaarsdag (18.00 uur) van minuut tot minuut bij welke nummers er gedraaid zijn. We verklappen nog niet hoe de hele lijst eruitziet, dus dat blijft een verrassing tot het moment dat een nummer gedraaid wordt. Bats verklapte op kerstavond al wel dat dertig procent van de nummers in de Grunneger 1000 van Groningse bodem zijn.

Ede Staal als favoriet

Niet alleen vanuit Groningen wordt de Grunneger 1000 gevolgd. Ook vanuit talloze andere provincies en zelfs in het buitenland wordt voor de hitlijst afgestemd op RTV Noord. Gerard Zomer, woonachtig in Noord-Holland, is één van hen. In zijn 'technical mancave' luistert hij naar de Grunneger 1000, terwijl hij 'oude meuk opknapt en weer doorverkoopt'. Ondertussen schallen de favoriete hits van Stad en Ommeland door zijn knutselschuur. 'Ede Staal - Doar bluit mien eerappellaand stond onder meer hoog op het lijstje', verklapt hij aan radiopresentatrice Babette Alma.

Grunneger 1000 op Spotify

Eén van de luisteraars die de Grunneger 1000 op de voet volgt is de 17-jarige Nieck de Waal uit Appingedam. 'Ik hou zelf heel erg van de Nederlandse muziek zoals Normaal en Mooi Wark, maar ook de wat oudere muziek. En dan is de Grunneger 1000 een mooie uitkomst', vindt hij. Toen de jonge Damster zich tijdens de kerstdagen wat verveelde, besloot hij een Spotify-lijst aan te maken voor de hitlijst. 'Elke avond update ik die weer volledig, want overdag ben ik aan het werk. Een hartstikke mooie bezigheid', zegt hij. Dè muziektip van Nieck? 'Dan ga ik voor Burdy en Met mien ogen dicht.'

Nieck (Foto: Eigen foto)

'De Waarheid' op vinyl

Lucas en Gea Hulshof hebben hun allereerste single, De waarheid uit 2001, in de week van de Grunneger 1000 uitgebracht op vinyl. 'Vooral bij etherpiraten was er veel vraag naar', motiveert Lucas de keuze. Vanwege de grote vraag en het feit dat het zangduo vinyl zelf ook wel kan waarderen, gingen ze overstag. 'Het is één van onze klassiekers, die vooral nog op piratenzenders wordt gedraaid. En ik vind zelf dat het één van onze mooiste nummers is.'

De waarheid, die op de 625ste plek in de Grunneger 1000 staat, werd in de week voor kerst opnieuw uitgebracht op vinyl, maar was nog op de dag zelf uitverkocht. Daarom hebben Lucas en Gea er tweehonderd platen bij laten maken. Ook de radiopresentatoren van RTV Noord kregen een plaat overhandigd. 'En hier blijft het niet bij', verklapt Lucas. 'In maart brengen we ook Ik gaf jou alles uit op vinyl.'

Hoe volg jij de Grunneger 1000? Mail een foto in liggend formaat, voorzien van je naam en woonplaats naar mslagter@rtvnoord en wie weet vind je jezelf later op deze pagina terug

Lees ook:

- 'Door de Grunneger 1000 kan de laatste week van het jaar mij niet lang genoeg duren'

- Grunneger 1000: 'Last Christmas is voor mij het bewijs dat je troost kunt vinden in muziek'

- Volg hier de Grunneger 1000