De Grunneger 1000: van Kraantje Pappie tot Heart in laatste uur van de dag!

'Het is een prachtige en gevarieerde lijst geworden en er staat van alles in', zegt radiopresentator Eric Bats. 'Ik zie bijvoorbeeld dat we van Gimme Shelter van The Rolling Stones naar Sloaperstil van Ede Staal gaan. Liedjes over de Martinitoren, het Grunnegerlaand of de eierbal staan gewoon tussen Otis Redding, Meat Loaf en Elvis Presley. Dat hoor je toch nergens?'

De radiopresentatoren tijdens de Grunneger 1000: Eric Bats, Edwin Pasveer, Karel Oosterhuis en Babette Alma (Foto: RTV Noord)

Op de website van de Grunneger 1000 houden we van eerste kerstdag tot oudejaarsdag van 06.00 tot 18.00 uur van minuut tot minuut bij welke nummers er gedraaid zijn. We verklappen nog niet hoe de hele lijst eruitziet, dus dat blijft een verrassing tot het moment dat een nummer gedraaid wordt. Bats verklapte op kerstavond al wel dat dertig procent van de nummers in de Grunneger 1000 van Groningse bodem zijn.

Lees ook:

- 'Door de Grunneger 1000 kan de laatste week van het jaar mij niet lang genoeg duren'

- Grunneger 1000: 'Last Christmas is voor mij het bewijs dat je troost kunt vinden in muziek'

- Alles over de Grunneger 1000