Werk- en leerstraf voor 16-jarige Winschoter voor steken met schroevendraaier

Hij moet ook voor dertig uur de leerstraf Tools4You volgen. Dit is een training die moet voorkomen dat jongeren nieuwe strafbare feiten plegen.

Noodweer

De jongen had het vorig jaar in juli in Winschoten aan de stok met twee broers. Ze zouden elkaar treffen en de jongen nam uit voorzorg een schroevendraaier mee. De 16-jarige werd vastgehouden en geslagen.

In eerste instantie was er volgens de rechter sprake van noodweer. De jongen kon zich niet onttrekken. Hij was omringd door jongeren en werd geslagen. Zijn reactie was echter disproportioneel. Hij stak zijn tegenstander met de meegebrachte schroevendraaier in het gezicht.

Nadat hij was gestoken rende een van de broers weg. De 16-jarige rende hem na, zwaaiend met het stuk gereedschap. De twee renden door het winkelend publiek. Een aantal mensen is daarvan flink geschrokken en volgens de rechter was er sprake van een angstig en onveilig gevoel.