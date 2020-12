RUG-voorzitter krijgt kerstverrassing: All You Need is Love brengt kleinzoon uit Amerika

Jouke de Vries omhelst zoon Hidde (Foto: Screenshot All You Need Is Love)

Dat gebeurde met hulp van het tv-programma All You Need is Love. De zoon van De Vries, Hidde, woont met zijn vrouw Erin in Amerika. Op eerste Paasdag werd hun zoontje Weston geboren.

'Zo trots'

Jouke en Margriet de Vries hadden al vakantie opgenomen en zouden na de geboorte naar Amerika reizen om hun kleinzoon te ontmoeten. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. 'De laatste keer dat we moesten afzeggen vanwege de coronamaatregelen brak mijn moeder aan de telefoon', vertelt zoon Hidde.

Moeder Margriet: 'Wij Europeanen komen op geen enkele manier Amerika in. Er was geen enkele optie. Onze zoon is zo trots op zijn kind, die wil hij aan opa en oma en zijn zusje laten zien. Het was een wanhoopspoging, ik dacht ik schrijf gewoon een brief, want ik weet niet hoe het anders moet.'