Kerstdienst op internet: 'Kerst vier je samen, dat is nu een gemis'

Kerst hoor je namelijk samen te vieren, vertelt ze. 'Ik geniet er altijd ontzettend van als de kerk met kerst voller zit dan normaal. We zingen vooraf ook altijd kerstliederen met elkaar, dat galmt zo heerlijk door de kerk. Dat is nu wel een gemis.'

Alleen online

Dit jaar is alles anders door het coronavirus. Al langer blijven de kerken veel leger dan normaal. Een enkeling kwam dat afgelopen tijd nog naar de dienst in de Nieuwe Kerk, vertelt Liefting. Maar met kerst is de dienst alleen online.

De dienst wordt live uitgezonden op internet (Foto: Kerkomroep.nl)

'Kerst is een van de belangrijkste feesten in de kerk', vertelt de jonge dominee. Ze wordt elke zondag geconfronteerd met de realiteit van vandaag de dag, maar met kerst nog net even iets meer.

In plaats van dat Liefting de kerkgangers in de ogen kijkt, kijkt ze in een kleine witte camera. Ze is het intussen wel gewend, vertelt ze. 'Het went snel.' Maar het blijft ook gek. 'Ik probeer de mensen er bij te denken, en gelukkig krijg ik later wel reacties van mensen en weet ik dat veel mensen thuis meekijken.'

Recht doen aan geestelijke gezondheid

Het was volgens Liefting wel een lastige afweging om de kerk dicht te houden met kerst. 'Je wilt recht doen aan gewone gezondheid, maar ook aan de geestelijke gezondheid', verklaart ze. 'Het is een lastige beslissing. Maar we wilden ook solidair zijn met iedereen die ook graag met zijn evenement of restaurant open had willen blijven en zij kunnen het ook niet.'

De coronacrisis komt ook terug in de dienst van Liefting. 'In gebeden onder andere, het is de realiteit waar we allemaal in zitten', vertelt ze. 'Maar ook in het kerstverhaal. Dat gaat over goed nieuws, maar wat is nu goed nieuws?'

Hoe dan ook staat ze te preken voor een lege kerk. 'Het is niet anders, we zijn met elkaar verbonden. Nu online. Dat is wat telt.'

