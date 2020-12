Vreemde kerst voor de horeca: 'Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan'

Nap en zijn personeel waren donderdag de hele dag bezig met het klaarzetten van allerlei koude maaltijden en schalen. Ze stopten pas om middernacht, en toen was nog niet eens alles klaar. 'Ik heb geen oog dicht gedaan', vertelt hij een dag later. 'Ik wilde bijna om 4.00 uur weer naar de zaak gaan, maar dat heb ik maar niet gedaan.'

Horeca steunen

Het is wennen. Het is dit jaar geen kerst zoals alle anderen. Voor niemand, dus ook niet voor de horeca. De zaak van Nap staat vol met afhaalmaaltijden. De gourmetschalen, hapjes en salades worden een voor een afgehaald of bezorgd. Iedere klant heeft een tijdstip gekregen waarop het eten kan worden afgehaald, om te voorkomen dat het te druk wordt in de zaak.

Wij gaan meestal een dag met de hele familie uit eten, maar dat kan nu niet Een afhaalklant

Een vrouw neemt eten mee voor haar eigen gezin en twee anderen. Ze brengt het zelf langs. 'Wij gaan meestal een dag met de hele familie uit eten', vertelt zij. 'Maar dat kan dit jaar niet, dus hebben we voor deze manier gekozen. Om de horeca ook een beetje te steunen en om ook lekker te eten.'

Dubbel gevoel

Toch houdt de horecaondernemer zelf een dubbel gevoel over aan de afhaalmaaltijden voor kerst. 'Ik ben enorm blij dat mensen ons steunen, maar ik vind het ook best spannend hoe het eten bij mensen op hun bord belandt en wat ze daar van vinden. Want een varkenshaasje hier serveren is echt anders dan een varkenshaasje meenemen in de auto, een kwartier naar Winschoten rijden en dan op het bord leggen. De beleving is anders.'

Maar samen met de gasten probeert Nap er het beste van de maken. Hij heeft ook niet echt een andere keus. 'Het lijkt nu redelijk goed te lopen, ik ben iets rustiger dan vannacht.'

Verpakkingen

Hoewel de dag goed verloopt, blijven er wel zorgen. Want hoe goed de zaken nu ook gaan - alle bestellingen zijn volgeboekt - is de kans groot dat er onder aan de streep aanzienlijk minder overblijft dan andere jaren. De extra kosten zitten voor een groot deel in het verpakkingsmateriaal.

Catering druk aan het werk (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Nap: 'Bij de meeste bestellingen voor vier personen gaat voor zes a zeven euro aan verpakkingsmateriaal mee. Ik ben bang dat we onder aan de streep veel minder overhouden.'

Het is dus te hopen dat een kerst op deze manier eenmalig is. 'Toen ik vannacht thuis kwam, zei ik tegen mijn vrouw: als ik dit geweten had, dan was ik er niet aan begonnen', verzucht Nap. 'Laten we hopen dat we deze ellende heel snel achter ons hebben, want we zijn straks een half jaar dicht...'

