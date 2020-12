'De mensen komen vandaag echt gericht boodschappen doen'

Sietsema is één van de klanten die gretig gebruik maakt van de mogelijkheid om op eerste kerstdag boodschappen de doen. Er zijn dit jaar in verband met corona ruimere mogelijkheden om supermarkten op deze vrijdag open te houden. Ongeveer de helft van die winkels is open. Het idee hierachter is dat het publiek meer verspreid boodschappen gaat doen.

Eén van de winkels waar publiek welkom is, is de Jumbo Foodmarkt Euroborg. 'We zien dat mensen nu komen om heel gericht boodschappen te doen', zegt commercieel manager Pieter Kuizenga van de Maripaan Groep, die vijftien Jumbo-supermarkten in Groningen en Friesland exploiteert.

Niet te druk

'Mensen zijn op tijd hun kerstboodschappen gaan doen', vervolgt Kuizenga. 'Daar zijn we heel blij mee want het gaat heel goed en geleidelijk. We zie dat de mensen vorige week vooral de houdbare producten hebben gekocht en vandaag vooral voor de verse spullen komen.'

Het beeld dat de Foodmarkt Euroborg deze dag biedt lijkt zijn verhaal te bevestigen. Vlak na het middaguur is het redelijk druk, maar niet te druk.

Eén van de mensen die zijn winkelwagentje behendig door de gangpaden stuurt is Stadjer Jurgen van Wees. Met een blik in zijn wagentje somt hij de inhoud op: 'paprika's, lactose-vrije room, peterselie, alles om een geroosterde paprikasoep te maken.'

Paarse spruiten

Welke artikelen lopen extra hard op een dag als vandaag? Kuizenga hoeft er niet lang over na te denken. 'Verse kruiden, vooral tijm. En losse spullen om zelf thuis te kokkerellen. Mensen hebben voldoende tijd om zelf te koken. Gourmetten is dit jaar weer erg populair. En o ja, paarse spruiten gaan ook heel hard. Dat is echt een hype dit jaar, die paarse spruiten.'

Ook Sander Otten uit Stad komt naar de Foodmarkt voor een snelle boodschap: 'De oma van de vriendin van mijn broertje wilde chocolade, en dat kun je hier nog halen', zegt hij, terwijl hij een doosje de lucht insteekt. Het zijn de enige spullen die hij komt halen. En zo zijn er velen: de meeste winkelwagens zijn slechts ten dele gevuld, met spullen die het kerstdiner moeten completeren.



Lees ook:

- Hoe viert Groningen kerst tijdens corona? 'M'n oma van negentig laat ik niet thuis'