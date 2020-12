Expeditie 1,5 meter: Kerst in Grunnen

Kerst in 2020 is geen groot kerstfeest met vrienden en familie. Maar je kunt wel iemand verrassen door Expeditie 1,5 meter in te schakelen. Met een scherm in de bus rijdt Ronald de provincie door om mensen te verrassen met een hart onder de riem.

Vandaag werden Leen en Carla Groenewegen uit Bedum verrast met een videoboodschap van de familie. Voor Sanne Geerlings uit Garrelsweer was het even schrikken toen Ronald voor de deur stond. Zij kreeg een videoboodschap van haar hartsvriendin Sanne. En er was ook een videoboodschap vanuit Harderwijk voor de familie Koning uit Scheemda.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Een kat die bier lust

- Een kerstconcert vanaf de truck

- En meer...

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

