In beeld: Hoe beleefde Stad en Ommeland de laatste witte kerst?

1) Drukte op de oprit

De sneeuwval van tien jaar geleden zorgde automatisch voor sneeuwpret, zo toonde de vader van Richard Spreen in Stadskanaal zich creatief door een sneeuwpop op de oprit te maken. De VW T1 van Richard lijkt wat minder vrolijk dat de oprit ineens gedeeld moest worden.

Een witte kerst in Stadskanaal (Foto: Richard Spreen)

2) Eropuit

Arjan Kool uit Rasquert is een paardenliefhebber en maakte tien jaar geleden dankbaar gebruik van het dikke pak sneeuw. Hij trok eropuit met zijn paard Looike en dat leverde onderstaande foto op.

De witte kerst van Arjan (Foto: Eigen foto)

3) Schilderachtig stadscentrum

'Hierbij mijn laatste sneeuwfoto. Ik heb er geen speciale herinnering aan, maar vind de foto gewoon erg mooi', mailde Anne-Sophie. Te herkennen zijn de Nieuwstad en Folkingestraat. 'Een straatbeeld dat normaliter rood kleurt, maar die dag wit.'

Een deel van het Groninger stadscentrum tijdens de kerst van 2010. (Foto: Anne-Sophie)

4) 'Prachtige winterdag'

Met een laagje sneeuw eroverheen krijgt een woning altijd net een ander beeld. Het is dan ook alweer tien jaar geleden dat Tineke Meijer op een 'prachtige winterdag' zo'n foto van hun boerderij kon maken. Deze staat aan het Beneden Westerdiep in Veendam.

De witte kerst van Tineke (Foto: eigen foto)

5) Uit het oog, niet uit het hart

Tien jaar geleden maakte Pieter Jan Boven uit Loppersum eveneens een kerstfoto van een besneeuwde boerderij, Hijbelsmaheerd om precies te zijn. Het oude voorhuis op de foto werd in 2016 afgebroken als gevolg van de gaswinning. Inmiddels is er wel weer een nieuw voorhuis gebouwd, maar er gaat niets boven de originele staat.

De witte kerst van Pieter Jan (Foto: eigen foto)

6) Uitgestrekt en wit

De sneeuwval tijdens kerst 2010 zorgde ervoor dat je over sommige weilanden zover kon kijken als je wilde. Maar wat je ook zag: het beeld bleef wit. Kars Jol uit Pieterburen wist zo'n besneeuwd weiland mooi in beeld te brengen.

De witte kerst van Kars (Foto: eigen foto)

7) Winterwandeling

Gerrit Draaisma uit Stad trok er op eerste kerstdag 2010 op uit voor een wandeling. Net buiten de stad Groningen liep hij langs het dichtgevroren Reitdiep, voorbij de splitsing met het Van Starkenborghkanaal. Het leverde onderstaande foto op.

De witte kerst van gerrit (Foto: eigen foto)

8) Uit de weg!

Rikus Schepers uit Valthermond genoot ook van de sneeuw, maar helaas zorgde de sneeuw ook dat de situatie voor wat oudere buurtbewoners wat gevaarlijk werd. En dus besloot hij de straat sneeuwvrij te maken, wat werd vastgelegd door zijn buurman Jan Ottens.

de witte kerst van Rikus (Foto: Jan Ottens)

9) Sneeuwpret

De sneeuwval van tien jaar geleden én het feit dat kinderen dan kerstvakantie hebben, zorgde voor ongelimiteerd veel sneeuwpret. Henk Sloos zag hoe zijn overbuurkinderen Sara en Harold zich op de eerste kerstdag in 2010 prima vermaakten in de sneeuw aan de Loosterweg in Veelerveen.

De witte kerst van Henk en zijn overbuurkinderen (Foto: eigen foto)

10) Ingepeperd

Even wat stoom afblazen in de sneeuw kon tien jaar geleden perfect, want er lag voldoende. Grietje Mulder had haar kleinzoon Dennis op bezoek en die vermaakte zich prima in de sneeuw, bewijst onderstaande foto.

De witte kerst van Grietje en kleinzoon Dennis (Foto: eigen foto)

11) Mien toentje

Het was 16 december 2010 toen de tuin van Bert Adema uit Muntendam er zo bij lag. 'Nog even volhouden tot kerst', dacht Bert en hij werd niet teleurgesteld. Sterker nog, er kwam alleen nog maar meer sneeuw bij.

De witte kerst van Bert (Foto: eigen foto)

12) De goedkeurende blik van De Helper

Tien jaar geleden trok Erik Post eropuit met zijn camera om een aantal foto's te schieten na de sneeuwval van de voorbije dagen. Bij het strandje aan de Meerweg in Paterswolde liep hij het ijs van het Paterswoldsemeer op en legde hij in het begin van de middag enkele schaatsers vast. Poldermolen De Helper is een stille getuige.

De witte kerst van Erik (Foto: eigen foto)

13) Aan de Molenkade

Waar in de provincie is dit kiekje tien jaar geleden genomen? Het antwoord is Nieuwolda; de Molenkade om precies te zijn. Petra Hoven stuurde deze foto in, die ze eigenhandig maakte tijdens de kerst van 2010. 'Ik heb tot 2013 altijd met veel plezier in Nieuwolda gewoond', vertelt ze.

De witte kerst van Petra (Foto: eigen foto)

14) Vanaf de Jukwerderbrug

Het Damsterdiep vroor tien jaar geleden ook dicht en daar waren schaatsers maar wat blij mee. Ze moesten zich wel een weg tussen de sneeuw banen. Cor Mooibroek uit Appingedam stond net op de Jukwerderbrug toen hij dit idyllische plaatje langs de Fivelkade wist vast te liggen.

De witte kerst van Cor (Foto: eigen foto)

15) Sneeuwklomp

Marten Klomp uit Stadskanaal moest tien jaar geleden best even gniffelen toen hij deze foto schoot. 'Hé sneeuwklomp, waar ga je met dat meisje heen?', mailde hij ons als herinnering aan de laatste witte kerst.

De witte kerst van Marten (Foto: eigen foto)

16) Witte kerst 2020

Yvonne Kasteel uit Uithuizermeeden is vermoedelijk één van de weinige provinciegenoten die dit jaar wél een witte kerst heeft. Dat is alleen niet dankzij Koning Winter, maar ook dankzij een stel overvliegende spreeuwen.