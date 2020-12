Groningers verrast met persoonlijke kerstwensen: ‘Het mooiste cadeau!'

Het idee van de videoboodschappen was afkomstig van Annika Pietersma: ‘Mensen willen elkaar een hart onder de riem steken, want iedereen heeft op zijn of haar manier natuurlijk een moeilijk jaar achter de rug.’

Verrassingen

Pietersma regelde een aanhangwagen en een led-scherm van twee meter hoog en vier meter breed. ‘Deze kar hebben ze ook gebruikt bij het programma All you need is love!’, zegt ze trots. Met die kar rijdt ze met kerst een route langs achttien huishoudens die zijn opgegeven door familie en vrienden. Alle mensen wonen in Groningen en Assen.

Het idee was dat mensen een videoboodschap konden inzenden voor iemand die na afgelopen jaar wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Pietersma rijdt vervolgens met de aanhanger met daarop het scherm naar diegene toe, om hem of haar te verrassen. Het scherm wordt voor het huis neergezet en voilà, daar is de verrassing en kwamen in de meeste gevallen tranen tevoorschijn.

Pietersma heeft van tevoren alle filmpjes gezien: ‘De tissues heb ik wel mee hoor, ik schiet vol als ik naar de filmpjes kijk. Ik heb bij sommige mensen ook een uur op de bank gezeten om hun verhaal aan te horen. Het is zó lief wat zij zeggen.’

Een vrouw bekijkt een kerstboodschap voor haar woning (Foto: RTV Noord)

'Mooiste cadeau!'

Niet alleen Pietersma wordt emotioneel van de kerstboodschappen, ook de ontvangers van de videoboodschappen houden het maar moeilijk droog. Zo staat een vrouw samen met haar man en twee kinderen te kijken naar een boodschap van haar vader, die een bemoedigende tekst heeft ingesproken.

‘Ik vind het zo lief! Ik ben er gewoon een beetje ontroerd van’, zegt ze vlak voordat ze haar zoon even stevig heeft beetgepakt. 'Dit is typisch opa!’, zegt haar zoon na het filmpje.

Ook een oma van twee kleinkinderen houdt het amper droog. ‘Dit overrompelt mij zo, dit verwacht je niet. Ik vind dit echt het mooiste cadeau!’