Groningse aanbieders van sneltests niet overtuigd van onbetrouwbaarheid

Ook in de provincie Groningen hebben veel mensen zich nog snel even laten testen vóór ze tijdens de feestdagen op familiebezoek gingen. Zo waren dat er donderdag, de dag voor eerste kerstdag, twee keer zoveel mensen bij een aantal teststraten als op een normale dag. Arts-microbioloog Maurine Leversteijn-Van Hall van het LUMC is bang dat mensen zich onterecht veilig wanen.

'Hoe is onderzoek uitgevoerd?'

Jeroen Bakker van Coronasneltest Groningen is nog niet overtuigd van de juistheid van het Leidse onderzoek. Hij is de manager van een teststraat aan de Stettinweg in Groningen. 'We hebben nog niet gezien hoe dat onderzoek is uitgevoerd. Is dat alleen in de keel, of keel én neus?', vraagt hij zich af. De resultaten van de Abbott-test in zijn teststraat zouden ook geen aanleiding geven tot ongerustheid.

Hij zegt hij de ontwikkelingen in de gaten te houden. 'Als er iets niet goed is aan de test schakelen we over naar de PCR-test of ik stop er mee.' Hij wijst er wel op dat de GGD zelf ook de Abbott-sneltest gebruikt.

'Uitslagen gelijk aan PCR-tests'

Ook Dennis Mulder van Coronasneltest Noord met een vestiging aan de Engelberterweg bij Kuil Banden, is niet overtuigd van de zwakte van de Abbott test. Hij vindt dat de resultaten van die sneltest goed overeen komen met PCR-tests as mensen met beide methoden zijn getest.

Ook hij zegt de ontwikkelingen te volgen. Áls er toch overtuigend bewijs komt dat de sneltest niet deugt, gaat hij de PCR test adviseren. Wel duurt het dan langer voor er een uitslag is.

Geschrokken

Maar het LUMC staat pal voor de resultaten. 'Ik ben geschrokken', zegt arts-microbioloog Leversteijn-Van Hall. 'Mensen laten zich massaal testen en denken bij een negatieve uitslag dat ze geen covid-19 hebben. Dat is niet correct'.

De onderzoekers van het LUMC vonden dat de sneltest van Abbott,die vaak wordt gebruikt in commerciële teststraten, 40 procent van de coronagevallen mist.

Abbott: 90 procent correct

Een woordvoerder van Abbott houdt vol dat de sneltest een bewezen en nauwkeurige test is. De gevoeligheid zou 90 procent zijn. Het bedrijf zegt niet op de hoogte te zijn van het onderzoek. Ook heeft het LUMC geen contact met ons opgenomen.'

'Die 90 procent vinden wij niet', zegt epidemioloog Frits Roosendaal van van LUMC. 'En wij doen onafhankelijk onderzoek.'



