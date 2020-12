'Piratenzender' draait meer 'zwarte pannenkoeken' dan ooit: 'De verzoekjes gaan aan één stuk door'

De plaatjes, ook wel zwarte pannenkoeken genoemd, worden dit jaar niet alleen vanuit de studio gedraaid, maar noodgedwongen ook vanuit huis.

Gerard Cazemier, ook wel bekend als De Stille Piraat, is al sinds de jaren 90 betrokken bij de radiozender en hij draait nu door corona de plaatjes vanuit zijn thuisstudio. Meerdere dj's draaien vanuit huis. Een ander deel niet.

Alex Pos, onder intimi bekend als als De Kleine Illegale, draait bijvoorbeeld wel vanuit de studio. 'Ik heb thuis de studio niet zo goed voor elkaar zoals anderen dat wel hebben', zegt hij. Dat niet iedereen dat heeft is ook niet zo gek, er komt nogal wat techniek bij kijken.

Zo werken zendamateurs in coronatijd:

Die techniek heeft Cazemier wel allemaal in zijn thuisstudio staan. Zijn slaapkamer doet tot en met oudejaarsdag tevens dienst als radiostudio. 'Het is een hele andere sfeer', zegt Cazemier. 'Normaal zijn we in de studio met elkaar en hebben we ook een gezellige avond met muziek erbij.'

Dat alles kan dit jaar door corona niet doorgaan. Het draaien van muziek gaat wel gewoon door en daarom draait een deel vanuit huis en een ander deel vanuit de studio. De techniek laat de Vrienden van Freddy niet in de steek en daar zijn ze maar wat blij mee.

Van Illegaal naar legaal

Het 'signaaltje' van de zender komt luid en duidelijk binnen in de huiskamers. Tot 2015 was de zender een echte piratenzender. Er werd dus illegaal uitgezonden. 'Vanaf 2015 zijn we met een vergunning gaan zenden. De boetes werden zo hoog. Zo kwamen er dwangsommen van 45.000 euro binnen', zegt Cazemier.

'De controles van het Agentschap Telecom namen ook toe. Het werd een kat-en-muisspel. Dan waren we een uur in de lucht om vervolgens weer uit de lucht te gaan. Dan waren we alweer getraceerd. Het hield gewoon geen stand meer.'

In de illegale tijd was de zender tot voorbij Almere te horen Gerard Cazemier - De Stille Piraat

Het op- en afbouwen van de zendmast nam zoveel tijd in beslag en moest zo vaak gebeuren dat er werd besloten om legaal te zenden. Daarmee verdween echter wel de spanning. 'Daardoor viel wel een stukje weg, dat is wel jammer. Technisch is alles nu wel veel beter. Vroeger klapten we elke plaat gewoon in de ether. De ene klonk luider dan de andere, nu is de kwaliteit van de audio gewoon veel beter. Dat komt door de techniek.'

Alhoewel de zender inmiddels ook via internet te horen is, is het FM-signaal lang zo sterk niet als in de illegale tijd. Toen was de zender tot voorbij Almere te horen. Cazemier: 'Toen draaiden we met veel meer vermogen, dat was het mooie ook. Je wilde zoveel mogelijk vermogen want dan kwam je zo ver mogelijk. Tegenwoordig hebben we drie masten, voorheen één. Nu zijn we via de FM te ontvangen in de gemeenten Westerkwartier, Noordenveld en Opsterland.'

Radio Heineken

In Marum en omstreken staat de zender echter vooral bekend als Radio Heineken. Die naam heeft de zender jarenlang gehad, maar daar kwam eveneens omstreeks 2015 een einde aan. 'De brouwerij was er niet zo blij mee', zegt Cazemier.

We hebben meer luisteraars dan alleen de mensen die komen voor het feest Gerard Cazemier - De Stille Piraat

'Toen hebben we de naam Vrienden van Freddy bedacht. We wilden de originele naam wel graag houden, maar je wil ook geen gedoe. Nu draaien we al een paar jaar onder onze huidige naam.'

Saamhorigheid

Vanuit de studio ziet Alex Pos meer verzoekjes binnenkomen dan andere jaren. 'Mensen zitten thuis en ze zoeken natuurlijk wel wat gezelligheid, dus de radio staat wel aan.'

Die gezelligheid gaat dus blijkbaar gepaard met het aanvragen van verzoekjes. 'De verzoekjes gaan aan één stuk door. We hebben eigenlijk veel meer verzoekjes dan andere jaren.'

In de aanloop naar oudejaarsdag treden normaal gesproken meerdere artiesten op in de studio van de zendamateurs. Uiteraard gaat dat alles niet door. Toch vindt Pos het ondanks het uitblijven van de feestavonden wel gezellig. 'Je doet het uiteindelijk voor de radio. Het gaat om de mensen die thuiszitten. We hebben meer luisteraars dan alleen de mensen die komen voor het feest. Door de vele verzoekjes hebben wij wel het gevoel dat heel veel mensen wel luisteren.'

Lees ook:

- Onderwegens: veertig jaar zendpiraat Rocky Montano