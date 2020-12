Expeditie 1,5 meter trapt een balletje met Tygo

Tygo is in een portiekje in zijn eentje aan het voetballen. Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer trapt een balletje met hem mee.

'Echt voetballen kan nu even niet', vertelt Tygo. 'Waar speel je dan normaal gesproken', vraagt Ronald terwijl hij de bal via de muur terug naar Tygo speelt. 'Bij SC Cambuur', antwoordt Tygo. 'Oh!? Maar we zijn nu in Leek. Betekent dat ik nu met een toptalent aan het voetballen ben?', vraagt Ronald aan de jonge voetballer. Tygo blijft bescheiden: 'Dat weet ik niet hoor'.

Wat moet je anders als het voetballen niet doorgaat? Ronnie trapt een balletje met Ronnie tegen de muur ⚽💚 Posted by RTV Noord - Expeditie Grunnen on Sunday, December 27, 2020

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!