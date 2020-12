Bosker stelt EK-ticket veilig op 1500 meter

Marcel Bosker heeft zich verzekerd van een startplek bij de EK Allround. Het lukte de schaatser om Marwin Talsma voor te blijven in het combinatieklassement over 1500 en 5000 meter.

Achteraf gezien was dat niet eens nodig, omdat Sven Kramer slecht voor de dag kwam op de schaatsmijl. Hij stond na de 5 kilometer nog tweede, maar werd zowel door Bosker als Talsma gepasseerd in het klassement.

EK-ticket als doel

Bosker had zich voor het kwalificatietoernooi in Thialf ten doel gesteld om een ticket voor het Europees Kampioenschap in de wacht te slepen. In die opzet slaagde hij, zonder tevreden te zijn over de 1500 meter waarop hij, onder meer door een misslag, als negende eindigde.

Boosheid iets minder

De boosheid over het mislopen van de WK Afstanden op de vijf kilometer was daarmee wel iets minder geworden.

'Ik persoonlijk vind de EK Allround net iets belangrijker dan de WK Afstanden. Maar ik had wel betere races moeten rijden. De vijf kilometer was gewoon goed, maar het is gewoon heel zuur dat er twee rijders met twee tiende onder komen. Dat was een klap en ik ben nog nooit zo chagrijnig en teleurgesteld geweest.'

Esmé Stollenga

Esmé Stollenga uit Groningen werd na twee valse starts gediskwalificeerd bij de tweede ronde van de 500 meter. In haar eerste rit zette ze een nieuw persoonlijk record op de klokken van 38.18. Een verbetering van bijna een halve seconde. Aveline Hijlkema was sneller dan ooit op de drie kilometer. Haar nieuwe toptijd is 4.06.70. Zaterdag verbeterde ze haar persoonlijk record op de 1500 meter ook al.

