Grootscheepse zoekactie naar 'zevenjarig jongetje' in Veendam

De politie sprak zelf van een 'wat vreemde situatie' tijdens z'n Burgernet-oproep. Daarin werd namelijk gesteld dat er (nog) niemand als vermist was opgegeven.

Getuige-verklaring

De politie is aan het zoeken geslagen op basis van een getuige-verklaring. Een voorbijganger zou een jongetje van een jaar of zeven hebben zien lopen bij de Ommelanderwijk in Veendam. Nadat deze voorbijganger het ventje had aangesproken, liep deze onder de N33 door om vervolgens in de bosjes te verdwijnen.

Ook de Koninklijke Marechaussee kwam ter plaatse (Foto: Dennie Gaasendam)

De politie is met meerdere eenheden uitgerukt. Zo helpt een politiehelikoper mee met de zoektocht en zijn er ook politiehonden aanwezig om helpen het gebied rondom het viaduct over de Ommelanderwijk uit te kammen. Ook de Koninklijke Marechaussee is ter plaatse.

Speciaal dregteam

Ook een speciaal dregteam verscheen ter plaatse om in het water langs de N33 te zoeken naar het jongetje.

Kort voor middernacht liet de politie via een burgernetbericht weten dat de actie 'vanwege het tijdstip zou worden afgebroken'.