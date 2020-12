Grootscheepse zoekactie naar 'zevenjarig jongetje' in Veendam gestopt (update)

De politie sprak zelf van een 'wat vreemde situatie' tijdens z'n Burgernet-oproep rond 21:45 uur. Daarin werd namelijk gesteld dat er (nog) niemand als vermist was opgegeven.

Getuige-verklaring

De politie was aan het zoeken geslagen op basis van een getuige-verklaring. Een voorbijganger zou een jongetje van een jaar of zeven hebben zien lopen bij Ommelanderwijk in Veendam.

Nadat deze voorbijganger het ventje had aangesproken, zou deze onder de N33 door zijn gelopen om vervolgens in de bosjes te verdwijnen.

Ook de Koninklijke Marechaussee kwam ter plaatse (Foto: Dennie Gaasendam)

Politiehelikopter en duikers

De politie was met meerdere eenheden uitgerukt. Zo hielp een politiehelikoper mee met de zoektocht en zijn er ook politiehonden aanwezig om helpen het gebied rondom het viaduct over de Ommelanderwijk uit te kammen. Ook de Koninklijke Marechaussee is ter plaatse.

Daarnaast werden duikers opgetrommeld die in de sloot die langs de N33 loopt naar het jongetje zochten.

'We hebben met een warmtebeeldcamera, met duikers en met honden gezocht, maar helemaal niets kunnen vinden. Een politie-agent

Rond middernacht was het nog behoorlijk druk rondom het viaduct onder de N33. Enkele tientallen buurtbewoners hadden zich gemeld om mee te zoeken met de politie naar het jongetje. Rond 00:30 uur werd de zoekactie onverrichterzake afgebroken.

Warmtebeeldcamera

'We hebben alles gedaan wat we konden', liet een politieagent weten. 'We hebben met een warmtebeeldcamera vanuit een helikopter gezocht, we hebben met duikers in de sloot gezocht en we hebben hondeneenheden gebruikt, maar we hebben helemaal niets kunnen vinden. Er is ook geen ouder geweest die zich gemeld heeft. Op een gegeven moment houdt het gewoon op.'

Ook omwonenden moesten hun zoektocht noodgedwongen staken. 'We zijn op Zuidwending begonnen, achterland de Ommelanderwijk gegaan, achter de crossbaan langs, bij het kanaal langs, maar jammer genoeg helemaal niks kunnen vinden', zegt een buurtbewoners die meezocht.