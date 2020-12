Bedrijfsprofielen NoordZaken 2020: Passie vaak de basis voor succesvol ondernemen

1. Hoe vier familiebedrijven samen een succes zijn

Vier familiebedrijven gingen samen en zijn in tien jaar tijd gegroeid zijn van 12 naar 280 man personeel met een omzet van meer dan 100 miljoen euro per jaar. Dat geldt voor GroenNoord met het hoofdkantoor in Groningen. Een verhaal over hoe je familie DNA in stand houdt en ondertussen ook een omslag maakt van het sleutelen aan machines en tractoren naar meer dienstverlening richting de boer. ‘Hoe groter we worden hoe belangrijker het personeel is.’

Menko Boersma en Aart Spriensma van GroenNoord (Foto: Theo Sikkema)

2. Voor orgelbouw moet je in Groningen zijn

In juni werd Mense Ruiter Orgelmakers B.V. in Ten Post overgenomen door Sander Booij. De 34-jarige ondernemer is idolaat van kerkorgels. Booij is ambitieus en wil niets liever dan het cultureel erfgoed van de historische orgels in Groningen koesteren. 'Groningen is de plek om te zijn. Ik heb ook in Amerika gewerkt en de liefhebbers daar konden zo een rijtje beroemde Groningse orgels opnoemen. Dat is toch prachtig.'

Sander Booij en Dolf Tamminga (Foto: Theo Sikkema)

3. Online schoenen verkopen vanuit fysieke winkels

De coronacrisis heeft dit jaar voor het nodige ondernemersleed gezorgd. Het is soms lastig om de energie te vinden om door te gaan. Iemand die bruist van energie is Joël Timmerman. Hij en zijn kompanen zijn met SchoenenZaken druk bezig om het grote schoenenreuzen online lastig te maken. 'We moeten altijd in topvorm zijn en innovatief blijven om de omzet op peil te houden.'

Joël Timmerman (Foto: Theo Sikkema)

4. Van Groningen naar New York is een kleine stap

Groot worden in het automatiseren van de administratie in alle soorten en maten. En daar alle moderne technieken voor inzetten. Dat is de basis van Klippa. Zes jonge ondernemers zaten ruim vijf jaar geleden aan de tekentafel zitten en gingen aan de slag. Door goed te luisteren naar de markt konden ze in amper vijf jaar tijd enorme stappen gezet worden. Meer dan duizend klanten inmiddels en de stap naar Amerika is via New York dit jaar ingezet. ‘Luisteren naar de markt is de kracht om als bedrijf succesvol te zijn.’

Yeelen Knegtering (Foto: Theo Sikkema)

5. Ondernemen met oog voor de wereld

Duurzaam willen ondernemen en daar bewust mee bezig zijn zonder het bedrijfsresultaat uit het oog te verliezen. Frank en Monique Hofstede hebben er voor gekozen om vanuit hun succesvolle online drankengroothandel oog te hebben voor de ander en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de wereld. Dat uitgangspunt blijft ook in tijden van corona recht overeind staan. ‘We hebben een aantal zware maanden achter de rug, maar de focus blijft gericht op het ondersteunen van goede doelen.’