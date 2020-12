Kans op een ongeluk in onze provincie het hoogst in Stad

In onze provincie zijn er 22 buurten waarbij het risico op een verkeersongeval meer dan vijf keer zo hoog is dan het landelijke gemiddelde.

Dat blijkt uit onderzoek dat RTL Nieuws heeft uitgevoerd. Daarbij wordt geconstateerd dat veel van de buurten met het grootste risico's op ernstige verkeersongevallen in de oude binnensteden liggen. Dat geldt ook voor Stad.

Van de 22 buurten in onze provincie met het hoogste risiconiveau liggen er namelijk 11 in de oude delen van de Stad, zoals bijvoorbeeld de binnenstad, het Noorderplantsoen, Helpman, de Hortusbuurt en de Indische Buurt.

Dat in oude binnensteden het risico hoger ligt op ongevallen is niet heel verwonderlijk. Tegen RTL Nieuws zegt hoogleraar transportbeleid Bert van Wee: 'Het zijn vaak smallere straten waardoor het niet zo makkelijk is om het verkeer van elkaar te scheiden. Bijvoorbeeld met een apart veilig fietspad.' Ruimte voor een inrichting die meer veiligheid oplevert is er daardoor vaak niet.

Hoogezand

Ook in Hoogezand zijn vier buurten te vinden waarbij het risico op een ernstig ongeval vijf keer hoger ligt dan gemiddeld. Het zijn de buurten in de wijk Gorecht en Stadshart-Zuid.

Verder hebben ook Stadskanaal-Centrum, de Schrijversbuurt in Delfzijl, Ter Apel-West en Veendam-Zuid een sterk verhoogd risico op ongevallen. Ook worden Wittewierum en Lewenborg-Noord genoemd in dit rijtje.

Onderstaande kaart is gemaakt door RTL Nieuws. Zoom in om voor jouw buurt zowel het risiconiveau als de hoeveelheid ongevallen er zijn geregistreerd tussen 2017 en 2019 zien. Hoe roder de buurt (en hoe lager het aantal sterren), hoe groter het risico.

Wanneer risico?

In de 'risicobuurten' in Hoogezand zijn een stuk minder ongelukken gebeurd tussen 2017 en 2019 dan in 'risicobuurten' in Stad. Het dan ook niet perse zo dat in een buurt waar feitelijk de meeste ongevallen zijn ook het risico op ongelukken het hoogste is. Het is mogelijk dat in een buurt met weinig ongelukken én met weinig verkeer het risico hoger kan liggen. RTL Nieuws keek dan ook niet alleen naar de ongevallen zelf, maar ook naar onder meer verkeersdrukte. Dat heeft ook invloed.

In de grafiek hieronder zie je per gemeente in hoeveel buurten het ongevalrisico hoger dan wel lager ligt dan gemiddeld. 1 ster betekent: het risico ligt meer dan vijf keer hoger dan het gemiddelde. Vijf sterren betekent: er zijn tussen 2017 en 2019 geen ongelukken met gewonden geregistreerd. Het artikel gaat verder onder de grafiek.

Volgens RTL Nieuws vielen er in Nederland naar schatting in 2019 ruim 21.000 mensen ernstig gewond bij een verkeersongeval. Dat is meer dan het dubbele dan de doelstelling van de overheid.

Tussen 2017 en 2019 zijn er in Stad ruim 2500 ongevallen geregistreerd. In bijna een kwart van de gevallen vielen daar gewonden en doden. Dit percentage ligt op een vergelijkbaar niveau als de vier grootste steden van het land, en hoger dan in bijvoorbeeld Eindhoven of Nijmegen. In de rest van deze ongevallen was er overigens alleen sprake van blikschade.