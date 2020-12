Nieuwsverhalen NoordZaken 2020: het draaide niet alleen om corona

1. De coronacrisis brengt ook kansen

Veel draaide om corona. Om niet gelijk in treurnis te verzinken zetten we een coronaverhaal met een positieve boodschap bovenaan. Er zijn namelijk ook ondernemers die helemaal geen last hebben van de crisis zonder dat onmiddellijk van de daken te schreeuwen. ‘Je hangt niet de vlag uit wanneer de rest hem halfstok heeft.’

Esther de Jonge van 't Kralenstulpje (Foto: eigen foto)

2. Door corona maandenlang van huis

Op zee bezorgde corona scheepsbedrijven hoofdbrekens. De reisbeperkingen door de pandemie hielden zeelieden gevangen aan boord. Soms konden ze ze daardoor maandenlang niet naar huis. 'We willen zo weinig mogelijk contact. Onze regel is nu: niet de wal op en geen contact met anderen.'

Bemanning zit door corona massaal vast aan boord (Foto: eigen foto)

3. Hoe houdt de scheepsbouw zich?

Een scheepswerf draaiende houden in coronatijd is een stevige opgave. Toch lukt het noordelijke werven heel behoorlijk te blijven draaien. 'We zoeken voortdurend naar nieuwe wegen om het midden te vinden tussen coronaveilig werken en productie draaien.'

Een schip in aanbouw bij Royal Bodewes in Foxhol (Foto: Loek Mulder)

4. Krantenconcern NDC schrijft rode cijfers

Het is maar goed dat uitgever Mediahuis onlangs het noordelijke krantenconcern NDC overnam. Na opnieuw een miljoenenverlies zag het er serieus slecht uit voor het bedrijf. In februari was duidelijk dat het financieel niet goed ging.

Het pand van NDC in Groningen (Foto: Loek Mulder)

5. Wat heeft TopDutch opgeleverd?

De TopDutch-affaire groeide uit tot een trauma voor politiek en een reeks betrokkenen. Het laatste verhaal uit de top vijf laat zien hoe hard de imagocampagne onderuit ging. Een knallende ruzie in het Top Dutch-team, een reclamebureau dat een budget van 1,2 miljoen krijgt, maar afspraken niet nakomt, onvoldoende presteert en deadlines niet haalt. En een campagne waarvan het maar de vraag is of het de regio banen of bedrijven oplevert.

Het Top Dutch-zeiljacht aan de steiger in de haven van Lauwersoog (Foto: Loek Mulder)

