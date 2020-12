Waterschappen lozen miljoenen kuubs water op zee

Noorderzijlvest loosde de afgelopen week via de spuisluizen op Lauwersoog 54 miljoen kuub water op de Waddenzee. Volgens een woordvoerder was dit tot drie uur ‘s middags op tweede kerstdag. Het water dat via de Cleveringsluizen wordt afgevoerd naar de Waddenzee is afkomstig uit Groningen, Drenthe en Friesland.

Hunze en Aa’s loosde de afgelopen week via de sluizen in Delfzijl en Nieuwe Statenzijl zeven miljoen kubieke meter water per dag naar de Eems en de Dollard. Volgens een woordvoerder wordt ook in de komende dagen nog veel overtollig water gespuid. Het water dat bij Delfzijl en Nieuwe Statenzijl naar zee stroomt is afkomstig uit Groningen en Drenthe.

Overigens heeft de neerslag volgens beide waterschappen nergens voor problemen gezorgd.

