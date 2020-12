Archeologen doen unieke vondst in scheepswrak: druiven, olijven en een kokosnoot

In het wrak werden onder meer deze perzikpitten gevonden (Foto: Omroep Flevoland)

Archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben aan boord van een scheepswrak uit de 18de eeuw druiven, perziken, olijven en een kokosnoot gevonden. Het is voor het eerst dat resten van deze vruchten in een scheepswrak in Nederland zijn gevonden.

De ontdekking werd gedaan door de Groningse archeobotanist Morvenna van Rijn bij het scheepswrak Queen Anne, dat enkele jaren geleden in Rutten (bij Lemmer) werd gevonden. Van Rijn had direct door dat het om een grote ontdekking ging, zegt ze tegen Omroep Flevoland.

Gat in de lucht

Na een paar monsters uit het schip vond ze al peperkorrels, paradijskorrels en duizenden druivenpitten. 'Dan spring je een gat in de lucht', vertelt Van Rijn. Bijna alle producten die aan boord werden gevonden, komen voor in het gebied rond de Middellandse Zee. Ze concludeert dan ook dat het schip daar heeft gevaren.

'De archeologen hebben in een kruik bladeren, olijfpitten en takken gevonden. Takken waar de bladeren en pitten nog aan zaten', zegt Van Rijn. Ook werden tienduizenden druivenpitten, perzikpitten en zelfs een kokosnoot aangetroffen. 'Niet de kokosnoot die je ziet in een supermarkt, maar een hele kleine. Waarschijnlijk dacht een bemanningslid: dit is zo'n leuk dingetje, dit ga ik meenemen naar mijn familie', vermoedt Van Rijn.

Ontdekt in 2018

Het koopvaardijschip, de Queen Anne, werd in 2018 opgegraven door archeologen van de RUG. Het verging vermoedelijk tussen 1715 en 1720 in de buurt van Rutten, bij Lemmer, in de toenmalige Zuiderzee. In 2016 stuitte een boer op het wrak bij het omploegen van zijn land.

De afgelopen jaren is er uitgebreid onderzoek gedaan naar het wrak. Van Rijn kreeg opdracht de aarde erin te analyseren. Het is het eerste schip dat systematisch bemonsterd is. Voorheen werd alleen onderzoek gedaan op plekken waar men plantenmateriaal kon verwachten, zoals de keuken.

Ook veel kogels aan boord

Bij het onderzoek in de Queen Anne is het hele schip onder de loep genomen. Inmiddels is de soortenlijst van Van Rijn vele malen groter dan alle plantenvondsten van alle andere scheepswrakken bij elkaar.

Het koopvaardijschip had ook veel kogels aan boord.

