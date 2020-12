Zwarte kraai heeft dwergvinvis 'à la Rottumerplaat' op kerstmenu

Het kadaver van de 4,70 meter lange dwergvinvis spoelde op 25 november aan op het onbewoond eiland. Op initiatief van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het dode zeezoogdier naar een veilige plek verplaatst, waar het kan vergaan.

Normaal gesproken wordt zo'n kadaver opgeruimd, maar in dit geval blijft het dode dier liggen. Op die manier kan worden onderzocht hoe het kadaver vergaat en welke impact dat heeft op de natuur. Om dat proces goed in de gaten te kunnen houden, staan er diverse camera's rond het dode zeezoogdier. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Marine Research.

De aangespoelde dwergvinvis (Foto: Rijkswaterstaat)

Nog geen bewegend beeld

Op een foto die is gemaakt door één van de camera's rond het kadaver, is te zien dat er op 26 december een zwarte kraai op het kadaver zit. Het is het eerste dier dat op de dode dwergvinvis wordt gesignaleerd.

Waarom meeuwen niet bij dit kadaver komen, is voorlopig een raadsel Martin Baptist - Wageningen Marine Research

'Kennelijk is hij in het kadaver aan het pikken, maar helemaal zeker weten doen we het niet', zegt onderzoeker Martin Baptist van Wageningen Marine Research. 'We hebben namelijk een foto en nog geen film. Bewegend beelden kunnen we pas later van het eiland halen. Het zou namelijk teveel van de accu's vergen om telkens filmpjes door te sturen. Het enige wat we zeker weten is dat die kraai er zat. Half januari willen we weer naar Rottumerplaat en dan kunnen we de bewegende beelden zien.'

Meeuwen blijven weg

'Eigenlijk hadden we verwacht dat meeuwen zich al te goed zouden hebben gedaan aan de dwergvinvis, te beginnen met de weke delen zoals de ogen. Normaal gesproken zijn meeuwen er als eerste bij als er bijvoorbeeld een dode vis of zeehond op het strand ligt. Waarom ze niet bij dit kadaver komen, is voorlopig een raadsel.'

Baptist kan niet zeggen hoe lang het duurt vóór het kadaver helemaal vergaan is. 'Het vinden van het antwoord op die vraag is één van de redenen waarom we dit onderzoek uitvoeren.'

