Filmpje Vredekerk Hoogezand na protest teruggeplaatst op YouTube

De bewuste video is gemaakt tijdens de dienst van afgelopen zondag in de Vredekerk in Hoogezand. In de 59 seconden die het filmpje duurt spreekt Oostra over het 'zonde virus'. Hij stelt in het filmpje dat iedereen zondigt, maar dat daar tweeduizend jaar geleden een vaccin voor is ontwikkeld: 'Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat vaccin werkt honderd procent. Prijs de Here', aldus Oostra.

De video werd binnen de kortste keren door YouTube verwijderd. Het bedrijf noemde geen specifieke reden voor de verwijdering maar verwees naar de algemene richtlijnen, waaraan het filmpje niet zou voldoen.

'Absurd'

'Ik vind het absurd. Ik gebruik het virus hier gewoon als beeldspraak', zegt Oostra die met succes bezwaar maakte bij YouTube. Op maandagochtend stond de video alweer online. 'Toch zegt dit wel wat over hoe dit soort partijen te werk gaan en hoe de vrijheid van meningsuiting onder druk staat. Ik ben blij dat ze de video weer hebben teruggeplaatst', aldus Oostra.

De video van het Evangelisch centrum Vredekerk Hoogezand

YouTube heeft het recht filmpjes te verwijderen

YouTube heeft het recht video's waarvan zij denken dat het geen plek hoort te krijgen op hun platform te verwijderen. Ze hebben daarvoor richtlijnen opgesteld waar elke gebruiker mee akkoord is gegaan op het moment dat er een filmpje wordt geüpload.

Speciaal vanwege corona hebben ze aanvullende richtlijnen opgesteld om de verspreiding van nepnieuws over het virus tegen te gaan. Daarin is YouTube vrij als commercieel bedrijf. In de coronarichtlijnen staat het volgende: Wat er gebeurt als content dit beleid schendt

Als je content dit beleid schendt, verwijderen we de content en sturen we je een e-mail om je dit te laten weten. Als dit de eerste keer is dat je onze communityrichtlijnen schendt, krijg je een melding, maar worden er geen maatregelen genomen tegen je account.

Als het niet de eerste keer is, geven we je kanaal een waarschuwing. Als je drie waarschuwingen krijgt, wordt je YouTube-kanaal beëindigd. In oktober besteedden de collega's van de NOS al aandacht aan de verscherpte regels op YouTube.

