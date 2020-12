Oliebollen halen is het nieuwste corona-uitje

'Het is natuurlijk geen uitje. Maar mensen denken volgens mij: we kunnen nergens heen, dan maar naar de oliebollenkraam', zegt Damkat. 'We merken echt wel dat het iets drukker is dan normaal.'

We spreken Damkat bij haar oliebollenkraam aan het Damsterdiep in Groningen. De kraam profiteert normaal gesproken van de loop richting de naastgelegen bouwmarkt, maar die is nu gesloten.

'Na de lockdown besloten we gelijk te verplaatsen'

'Toen we in lockdown gingen hebben we gelijk besloten om de wagen te verplaatsen. De kraam staat nu langs het Damsterdiep en dat is natuurlijk best wel een drukke straat. Wonderbaarlijk genoeg weten ze ons te vinden', zegt medeverkoopster Anita Dalmolen.

Oliebollenkraam op het Industriepark in Leek (Foto: Jeroen Willems)

Dezelfde problemen

De oliebollenkraam op het Industriepark in Leek heeft met dezelfde problemen te maken. Vrijwel alle winkels in de buurt zijn dicht en dus is er weinig loop richting de oliebollenkraam.

'We moeten het echt hebben van onze vaste klanten en de mensen die wat klusspullen op bestelling komen halen bij de Praxis. En ja, er zijn mensen die er inderdaad een uitje van maken', aldus de verkoper.

'Drie zakken nodig'

Damkat verwacht dat de verkoop ook de rest van het jaar nog goed door zal lopen. Ook met oud en nieuw.

'Normaal gesproken als je met drie gezinnen bij elkaar gaat zitten neem je meestal twee zakken. Dat is genoeg. Maar als je nu met drie gezinnen apart gaat zitten dan moet je wel drie zakken hebben', redeneert Damkat met een lach.

