Leonie Bats komt goed voor de dag tijdens debuutweekend

Zaterdag was het al raak op de 1500 meter. Met 2.02.11 was ze ruim een seconde sneller dan haar oude toptijd. Ze kwam totaal leeggereden over de finishlijn.

'Vooraf zeiden we dat ze er niet te voorzichtig in moest gaan. Dit was dan weer te hard, maar het is een goede leerschool. Ze kan er nog wel een een hap vanaf halen als er iets meer behouden ingaat', stelt trainer Ingo Bos van het het RTC Noord Drenthe/Groningen.

Geen plaatsingswedstrijden

Bats stond reserve voor de schaatsmijl, maar door een aantal afzeggingen werd ze alsnog toegevoegd aan het deelnemersveld. Op de 1000 meter kreeg ze direct toegang omdat ze aangedragen werd op basis van de visie van de twee bondscoaches.

In een seizoen zonder plaatsingswedstrijden door corona is het lastig voor tweedejaars A-junioren om een kans te krijgen. 'Ze is best in vorm. Bij een gewone plaatsingswedstrijd zou ze serieus kans maken', is de overtuiging van Bos.

Ik had wel gehoopt om mee te doen, maar had het niet verwacht Leonie Bats - schaatsster

1500 meter anders aanpakken

Op maandag noteerde ze 1.18.21 op de kilometer. Ook dat was een flinke verbetering van haar beste tijd ooit.

'Het is ontzettend gaaf om mijn debuut te maken bij de senioren. Het is wel jammer dat het in een leeg Thialf is,' zegt Bats. 'Mijn plan was om gewoon lekker te rijden en misschien mijn persoonlijke records aan te vallen. Maar toch ook vooral genieten van deze mooie ervaring. Ondanks twee pr's ben ik niet helemaal tevreden over mijn races. Op de 1500 meter ben ik iets te hard begonnen, waardoor ik helemaal stuk ging aan het eind. Dat moet ik anders aan gaan pakken.'

WK Junioren?

Ze vervolgt: 'In de rit op de 1000 meter heb een aantal missers gemaakt. Ik kwam daardoor nooit lekker in de wedstrijd. Dat is balen.'

Juist op de afstand waarvoor ze een direct startbewijs kreeg toegewezen. 'Ik wist dat ik wel goede tijden had gereden bij de trainingswedstrijden. Maar die telden helaas niet. Ik had het wel gehoopt om mee te doen, maar niet verwacht,' vertelt ze met een brede glimlach.

Ervaring komt van pas

De ervaring van het kwalificatietoernooi komt haar later dit seizoen wellicht nog van pas. Zoals het nu lijkt gaat het WK voor Junioren nog door. En aangezien de Regionale Talententeams nog wel mogen trainen, maakt ze wel kans om daarvoor geselecteerd te worden.

'Dat zou een superervaring zijn', zegt ze. 'Het wordt dan, als ik me plaats, mijn eerste WK. Ik kijk daar heel erg naar uit.'