Coronavirus treft woongroep 's Heeren Loo in Bedum

Dat was het sein om de anderen ook te testen, legt woordvoerder Nanda Troost van 's Heeren Loo uit. Uit privacyoverwegingen wil ze niet zeggen om welke woongroep in Bedum het precies gaat.

'Naar omstandigheden gaat het goed'

'De woning is nu in quarantaine. Alle familieleden zijn op de hoogte', zegt Troost. 'Naar omstandigheden gaat het goed met iedereen. Er zijn wat koortsklachten; laten we hopen dat het daarbij blijft.'

Verplaatsen van mensen met een handicap als deze is erg belastend. Vandaar dat ze in hun vertrouwde omgeving blijven Nanda Troost - woordvoerder 's Heeren Loo

Troost vervolgt: 'De twee bewoners, die niet positief getest zijn, blijven in overleg met hun familieleden toch in de groep. Verplaatsen van mensen met een handicap als deze kan erg belastend zijn. En omdat de kans dat ook zij al besmet zijn met het virus, hebben familieleden gezegd: laat ze dan maar in hun vertrouwde omgeving blijven.'

'Kans op besmetting andere woongroepen klein'

Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het virus zich vanuit de besmette woongroep verspreidt naar de andere huizen van 's Heeren Loo in Bedum: 'Op elke groep zitten vaste medewerkers. Dat is belangrijk voor de cliënten. Die komen dus niet bij andere woongroepen over de vloer.'

Maar hoe moet dat, nu de vaste begeleiders van de besmette groep zelf ziek thuis zitten? Troost: 'Nood breekt wet. Invallers komen, gehuld in beschermende kleding, langs. Voor de rest mag er voorlopig geen bezoek komen.'

Grootste organisatie van Nederland

's Heeren Loo is - naar eigen zeggen - de grootste organisatie in ons land voor de begeleiding en verzorging van mensen met een (meervoudige) verstandelijke handicap. Dat kan om begeleid wonen gaan, maar bijvoorbeeld ook een vorm van ambulante begeleiding.

Lees ook:

- Ons coronablog