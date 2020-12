De otter naast het pannenkoekenschip in Stad: 'Een zeldzaam moment'

‘Ze zijn heel schuw en het is moeilijk om ze in beeld te krijgen. Het is aan één stuk door een avontuur.’

Toch lukte het de Stadjer het dier regelmatig op de gevoelige plaat vast te leggen, met als eindresultaat de documentaire ‘De Otter, een legende keert terug’.

De vis volgen

Hoogtepunt was naar eigen zeggen het moment dat Jansma een otter bij het pannenkoekenschip midden in Stad op film wist te vangen. ‘Het is fantastisch om een otter in de stad te filmen. Dat verwacht je niet.’

'In de winter als de vis de stad intrekt, dan volgt de otter’, legt Jansma de aanwezigheid van het dier in bewoond gebied uit. ‘Dat is heel bijzonder. Helemaal als je ‘m ook nog vast kan leggen. Een werkelijk zeldzaam moment.’

Documentairemaker Hilco Jansma in het leefgebied van de otter (Foto: RTV Noord)

Hoewel hij geregeld zijn snorkeloutfit aantrekt om de representanten van de natuur zo dicht mogelijk ongemerkt te kunnen benaderen, was dat in dit specifieke geval niet zo. ‘In het donker en in de winter doe ik dat niet hoor, dan is het veel te koud,’ zegt Jansma, die voor hij natuurfilms ging maken afstudeerde als gedragsbioloog aan de Rijksuniversiteit.

Uitgestorven

Naast shots van de otter in de Groningse grachten, bestaat de documentaire ook uit beelden van cameravallen en nachtshots in onder meer de Onlanden. Samen levert het een veelzijdig portret op van de marterachtige.

Maar is de titel ‘De otter, een legende keert terug’ niet een tikkeltje overdreven? 'Nee', denkt Jansma. ‘Het is wel passend vind ik. Het dier is lang uitgestorven geweest in Nederland. In 1988 werd de laatste otter gevonden op een weg in Friesland. Het was toen slecht gesteld met de natuur.’

Pas jaren later was het weer verantwoord om otters uit te zetten, en dat gebeurde onder meer in het Zuidlaardermeer. Inmiddels zijn er in Nederland weer ruim vierhonderd otters. ‘Dat lijkt veel, maar is niet zo.’ Toch hervindt de otter langzaam weer z’n plekje, ziet ook Jansma.

'Gelukkig'

Hoewel een otter in de gracht natuurlijk prachtige beelden oplevert, hoort het dier toch thuis in de vrije natuur. ‘Nadat hij elders uitgezet is, heeft-ie de Onlanden zelf gevonden, vertelt Jansma. 'Dat is een ideale plek voor de otter. De otter is daar gelukkig.’

De Otter, een legende keert terug is zaterdag 2 januari om 19:05 uur te zien op NPO 1.

