Westerwolde betaalt voorlopig onderhoud Burcht Wedde: Kinderhotel blijft

Een aantal maanden geleden dreigde de stichting achter Kinderhotel Burcht Wedde een andere locatie te zoeken. Reden: er kwam maar geen duidelijkheid over de verdeling van onderhoudskosten. De stichting zegt de oplopende kosten niet meer te kunnen betalen en zou er al drie jaar over in gesprek zijn met de gemeente.

Twee andere partijen stopten

Eerder waren nog twee andere partijen betrokken bij de burcht in Wedde waardoor de kosten verdeeld konden worden. Nadat zij ermee stopten stond de stichting van het kinderhotel er helemaal alleen voor.

Er moest een oplossing komen. De kosten lopen elk jaar weer op Frank Ferrari - initiatiefnemer Kinderhotel Burcht Wedde

'Er moest een oplossing komen. De kosten lopen elk jaar weer op. We kunnen dat gewoon niet volhouden', stelt Frank Ferrari, initiatiefnemer van Kinderhotel Burcht Wedde. Hij is dan ook opgelucht dat de gemeente de onderhoudskosten voor volgend jaar gaat betalen.

'Het is een eerste stap en daar zijn we heel erg blij mee', stelt hij.

Overgangsregeling

'Dit is een soort overgangsregeling', duidt wethouder Henk van der Goot. Ferrari noemt het: 'Tijd kopen voor een jaar. In dat jaar kunnen we naar een goede oplossing zoeken.'

Een structurele oplossing voor de jaren na 2021 is er namelijk nog niet. 'We moeten kijken wat we voor de lange termijn kunnen betekenen. We hebben tijd nodig om dat uit te zoeken', vertelt hij.

Open zijn kost ook geld Henk van der Goot - wethouder

Op de Wedderborg, zoals de burcht heet, vieren kinderen vakantie die 'aan de andere kant van het geluk geboren zijn'. Al meer dan tien jaar huurt Ferrari het gebouw van de gemeente Westerwolde. Sinds 2012, na een restauratie van 3,5 miljoen euro, wordt het gebruikt als kinderhotel.

Minder vaak open

Naast de onderhoudskosten is ook afgesproken dat de Burcht in Wedde minder vaak open gaat. Op sommige dagen zouden er maar weinig bezoekers zijn. 'Open zijn kost ook geld', stelt Van der Goot.

Lees ook:

- Raad Westerwolde wil dit jaar duidelijkheid over toekomst burcht Wedde