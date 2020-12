Actiegroep Pieterzijl zoekt geld voor procedure tegen NAM: 'Dit voelt als David tegen Goliath'

Een protestactie tegen het fracken in Pieterzijl in 2017 (Foto: Jan Been/ RTV Noord)

De actiegroep Geen Fracking in Pieterzijl is dringend op zoek naar drieduizend euro om een beroepsprocedure bij de Raad van State te kunnen voeren. Daarmee wil de groep voorkomen dat de NAM het laatste gas uit het gasveld Pieterzijl Oost haalt.

Via eigen bijdrages en crowdfunding is zevenduizend euro binnen, maar dat is niet genoeg om het beroep bij de Raad van State te kunnen betalen, zegt Sandra Jacobs van de actiegroep. De beroepszaak dient op 25 januari aanstaande.

Het houdt een keer op

Het geld is vooral nodig om de advocaatkosten te kunnen betalen. Jacobs: 'Onze advocaat trekt er heel hard aan en hij heeft al veel voor ons gedaan zonder kosten in rekening te brengen. Maar dat houdt natuurlijk een keer op.' Volgens Jacobs hebben inwoners van Pieterzijl zelf naar draagkracht geld gedoneerd, maar ook daar is inmiddels de grens bereikt.

Om de procedure te kunnen voortzetten moet het benodigde bedrag komende maandag binnen zijn zegt Jacobs. 'Het voelt een beetje als David tegen Goliath. Een klein dorpje dat zich verzet tegen de NAM en Economische Zaken, maar dat zijn verzet moet staken wegens geldgebrek.'

Fracking gebeurt onder hoge druk

In het gasveld Pieterzijl Oost zit nog zo'n 300 miljoen kuub gas dat de NAM wil winnen. Om het gas naar boven te halen wil de NAM gebruikmaken van fracking. Daarbij wordt wordt onder hoge druk water, zand en chemicaliën in gashoudend gesteente gespoten. Daardoor ontstaan er scheuren in de steenlaag en kan het vrijkomende gas gemakkelijker uit de bodem worden gehaald. Het ministerie van Economische Zaken heeft de NAM toestemming gegeven om fracking toe te passen bij Pieterzijl.

