Gemeente Groningen telt nu 364.000 zonnepanelen: 'We zijn over de helft'

De meeste zonnepanelen liggen op daken: ruim 230.000. De meeste zonnepanelen zijn in 2021 op daken van bedrijven en kantoren gelegd.

Doelstelling ruimschoots gehaald

Met de enorme groei van zonnepanelen is de doelstelling van de gemeente voor dit jaar ruimschoots gehaald.

In 2035 moet de Stad en de dorpen eromheen CO2-neutraal zijn. Wethouder Philip Broeksma: 'Zonne-energie heeft daarin een belangrijke rol. In 2035 komt 60 procent van onze benodigde elektriciteit uit lokale zonnepanelen. Daar hebben we minstens 2,5 miljoen zonnepanelen voor nodig.'

Ruime 700.000 zonnepanelen

'In 2023', vervolgt Broeksma, 'willen we daarom ruim 700.000 zonnepanelen in de gemeente hebben, zowel op daken als in zonneparken. We zijn al over de helft. Dat betekent dat veel huishoudens en bedrijven profiteren van een lagere energierekening dankzij de zon.'

