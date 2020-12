'Al flink wat gebouwd' door Groningers in digitaal winterdorp

'Er is al flink wat gebouwd en het ziet er al prachtig uit', zegt Jeroen Bouland van Biblionet Groningen. 'We zetten het spel regelmatig in. Het is nog ontzettend populair en voor de online bijeenkomsten is veel belangstelling. In de bibliotheken kwamen kinderen het regelmatig spelen.'

Het winterdorp (Foto: Minecraft/Biblionet Groningen)

In het spel Minecraft kunnen spelers hun eigen werelden bouwen. Het is een soort virtueel LEGO. Want ook hier kunnen met blokjes allerlei objecten worden gebouwd.

'Het is voor ons een heel doeltreffend middel om kinderen te leren samenwerken. Verder zit er een heel systeem van rekenen achter en ontwikkelen de spelers ruimtelijk inzicht', legt Bouland uit.

Fantasie erop los laten

Egge Jan en Pieter Herman de Vries uit Wildervank, broers en beiden 13 jaar, zijn druk aan het bouwen in het winterdorp. 'We hebben al een kerstmarkt gemaakt, een restaurant op een berg plus nog een skilift', legt Egge Jan uit. Ze hebben een duidelijk rolverdeling. 'Mijn broer is meer van het bergen bouwen en ik bouw daar dan weer dingen bovenop.'

Egge Jan en Pieter Herman de Vries uit Wildervank bouwen ook mee aan het winterdorp (Foto: Eigen foto)

Ook komen ze andere mensen tegen in de wereld, die voor iedereen toegankelijk is. 'Maar we bouwen vooral samen, omdat het ook een soort competitie is. De mooiste objecten krijgen namelijk een beloning', zegt Pieter Herman. De broers zijn via school in aanraking gekomen met het spel en vinden het leuk dat de bibliotheken dit soort online evenementen organiseert.

Af en toe wordt er digitaal vuurwerk afgestoken Jeroen Bouland - Biblionet Groningen

'Anders zitten we ons te vervelen in de kerstvakantie', zegt Egge Jan. Ook hebben ze al aan een bouwwedstrijd van de bibliotheek meegedaan. 'Toen was de opdracht om een historisch gebouw te maken. We hebben de blauwe moskee van Istanbul nagemaakt. Ja, dat was een hele bult werk. Daar hebben we een hele week over gedaan.'

Het digitale winterdorp van Biblionet Groningen (Foto: Eigen foto)

Af en toe wordt er ingelogd door medewerkers van Bliblionet Groningen. Die kijken dan hoe het ervoor staat. 'Dan zien we bijvoorbeeld dat er digitaal vuurwerk wordt afgestoken. Hier mag dat nog gewoon in het spel', grapt bibliothecaris Jeroen Bouland. 'Maar de wereld komt al echt tot leven met prachtige berghutten en andere mooie bouwwerken.'

Iedereen die wil meebouwen kan inloggen op het serveradres BiblionetGroningen.playat.ch en de poort 25565 gebruiken. Tot en met zondag 3 januari kan er gebouw worden aan het winterdorp.

Het winterdorp (Foto: Biblionet Groningen)

