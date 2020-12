Gronings Statenlid verruilt Forum voor Democratie voor Code Oranje

Het Groningse Forum voor Democratie-Statenlid Robert Pestman verlaat de partij per direct en wordt voorman van de landelijke partij Code Oranje in onze provincie.

Pestman kan zich na de chaos binnen de partij rondom leider Thierry Baudet niet langer vinden in de koers van het FvD en stapt daarom over naar het Code van Oranje van Richard de Mos, die eerder actief was bij de PVV van Geert Wilders. Code Oranje doet straks in maart ook mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Pestman mag zijn zetel in de Groninger Staten behouden.

'Forum vaart een koers die de mijne niet is'

'Omdat Forum voor Democratie een koers vaart, die niet langer de mijne is, sluit ik mij aan bij Code Oranje', zo verklaart Pestman de overstap. 'Een beweging met oog voor de belangen van de regio. En dat is hard nodig, want door bevolkingsgroei dreigt het platteland te verdwijnen en de regio volgebouwd te worden. Zonder dat wij Groningers daar iets over te zeggen krijgen.'

Forum voor Democratie kwam bij de verkiezingen in maart 2019 vanuit het niets met vijf zetels in de Provinciale Staten van Groningen. Daarvan heeft Forum nog drie zetels over: al eerder zegde Eddy Kuiper het vertrouwen in de fractie op. Die zetel is niet ingevuld.

