Brandweer bereidt zich voor op oud en nieuw met bodycam: 'Van de zotte dat dit moet'

De camera kan eenvoudig op het pak worden geklikt, laat brandweerman Chris Reitsema zien. 'Met een druk op de knop zet je hem aan en nemen we de beelden op', vertelt hij. 'Het is een kinderlijk eenvoudige bediening.'

'Het is eigenlijk van de zotte dat we ons op dit soort dingen moeten voorbereiden', zegt teamleider Sietse Smit van de brandweer geïrriteerd. 'We zijn hulpverleners, die komen als mensen hulp nodig hebben. En dan is het raar dat er de afgelopen jaren stenen en vuurwerk naar ons worden gegooid. Dat is niet normaal en zou niet mogen gebeuren.'

Gebruiken bij aangifte

De brandweer hoopt dat er een preventieve werking uitgaat van de camera's. Mocht het toch tot incidenten komen, dan staan ze in ieder geval op beeld. Smit: 'En dan kunnen we de beelden gebruiken bij een aangifte.'

Niet elke brandweerpost wordt uitgerust met een bodycam. De auto's in Groningen, Hoogezand, Pekela, Leek en Uithuizen krijgen ze sowieso wel. 'Dit zijn de plekken waar we in het verleden vaker incidenten hebben gehad of waar we verwachten dat het dit jaar iets rumoeriger kan zijn dan normaal.'

