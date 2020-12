Buikdanseres schrijft autobiografie: 'Het was een groot avontuur'

Het begon met een dansje dat ze opvoerde op de bruiloft van haar broer in 1980. ‘Je had in die tijd nog geen internet, dus ik deed maar wat,’ vertelt de gepensioneerde buikdanseres. Kort daarna zag ze een advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden voor een cursus buikdansen. ‘Die werd gegeven door een Franse studente in Groningen. Ze geeft nog altijd cursussen in Italië. Ik ben bevriend met haar op Facebook. Maar met haar cursus is het eigenlijk begonnen.’

'Groot avontuur'

Zes jaar geleden, na een carrière van zo’n 35 jaar, besloot ze te stoppen met haar leven als buikdanseres Samiera. ‘Ik heb een prachtige tijd gehad,’ vertelt ze.

Toen het zo ver was, draaiden alle Vindicaters zich om Carla Goos - oud-buikdanseres

‘Daarom heb ik het boek ook geschreven. Het was een groot avontuur dat me op veel gekke plekken heeft gebracht, waarin ik heel bijzondere mensen heb ontmoet.’ In haar autobiografie geeft ze een inkijkje in haar bijzondere leven.

Vuurspuwcursus in kelder van kraakpand

Ze beschrijft haar eerste optreden voor een groot publiek, begin jaren ’80 in Huize Maas in de Stad. Hoe ze kort daarna in de kelder van een kraakpand in de Oosterstraat haar eerste vuurspuwlessen krijgt van een gewezen Duitse circusartiest. En over een van haar optredens bij de studenten van Vindicat. ‘Het was een optreden voor het bestuur van Vindicat en ik zou aan het eind van hun diner in het oude Vindicatpand optreden. Toen het zo ver was, draaiden alle Vindicaters zich om en lieten mij optreden zonder naar me te kijken. Ik heb toen keurig mijn show gedaan zonder dat een van hen het heeft gezien. Respectloos? Ach, zo zijn studenten,’ vertelt ze vergoelijkend.

In Noord Vandaag vertelde Goos nog meer anekdotes:

Erotische tv-show

In de begindagen van haar carrière was Samiera ook geregeld te zien op de nationale televisie. In het begin van elke aflevering van het erotische Veronica-programma De Pin Up Club kwam de Groningse in beeld. Bijzonder voor haar was ook de start van Nederland 3, nu NPO3, in 1988. ‘Ze hadden voor de presentatie een soort wandelgang gebouwd,’ herinnert Carla zich het openingspektakel. ‘Acteur Peter Faber liep daar doorheen en maakte hier en daar een praatje. Toen hij bij mij kwam had hij een sigaar bij zich en vroeg mij om een vuurtje. Toen spuwde ik vuur tegen zijn sigaar.’

Dansen met slangen en vuur: de avonturen van buikdanseres Samiera van Carla Goos is verschenen bij uitgeverij Elikser uit Leeuwarden.

