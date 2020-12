Weer ingebroken bij voetbalclub VVK: 'Weet niet waarom ze ons moeten hebben'

'Ingegooide ruiten, een kapot mengpaneel en kassasysteem, een gestolen pinapparaat en een uitgedunde drankvoorraad. Dat is de schade in een notendop', constateert bestuurslid Wilhem van der Wiel van VVK terwijl hij door het clubhuis loopt. Om hem heen wordt druk gewerkt. De politie doet technisch onderzoek en timmermannen vervangen kapotte ruiten.

'Flinke kostenpost'

Het bestuur van de voetbalvereniging baalt flink van de inbraak. Begin november was het ook twee keer raak bij de voetbalclub. 'Wij zijn hier als club goed ziek van. En zeker in deze tijd waarin er maar weinig inkomsten zijn en mensen niet kunnen voetballen', aldus Van der Wiel.

De vloer is waarschijnlijk ook nog stuk door glassplinters en zal vervangen moeten worden Wilhem van der Wiel - VVK-bestuurslid

Wat de schade voor de club precies zal zijn durft penningmeester Jan Martin Koetje nog niet te zeggen. 'De vloer is waarschijnlijk ook nog stuk door glassplinters en zal vervangen moeten worden. Al met al een flinke kostenpost', zegt Van de Wiel.

De inbreker veroorzaakte een ravage in de kantine van VVK (Foto: Jan Martin Koetje van VVK)

'In en in triest'

Rond 5 uur vanochtend is het alarmsysteem op het clubhuis afgegaan. Op camerabeelden is de inbreker te zien.

'Ik weet niet waarom ze steeds ons moeten hebben. We zitten wat afgelegen en dat is voor potentiële inbrekers natuurlijk perfect. Je wordt niet gauw gehoord en de politie is wat langer onderweg. Het is gewoon in en in triest', aldus Van der Wiel.

'Chaos'

VVK deelt het sportcomplex en clubhuis met VVG. Ook die kantine is flink beschadigd. 'We troffen echt chaos aan vanochtend. We zijn aan het kijken wat er mist, maar dat lijkt mee te vallen. De opbrengsten voor deze inbreker zijn echt peanuts, maar de schade voor ons is groot', constateert wedstrijdsecretaris Jan Koster van VVG.

Beide clubs blijven ondanks deze tegenvaller aan het eind van het jaar positief. Ze gaan er van uit dat er in 2021 weer gevoetbald kan worden en dat van de inbraak dan niks meer is te zien. 'VVK is een club die altijd de mouwen opstroopt en een grote achterban heeft. Wij vangen dit samen op', zegt Van der Wiel.

Timmermannen herstellen de kapotte ruiten aan het clubhuis van VVG (Foto: Jeroen Willems)

