Huismeester Verhildersum met pensioen: van ontdekkingen in tunnels tot mysterieuze put

Kosmeier is in de loop der jaren het gezicht van de borg geworden. Hij kijkt met veel plezier terug op zijn carrière. In de laatste jaren was hij bedrijfsleider, maar hij begon als huismeester bij de borg.

‘Borgen zijn een rode draad in mijn leven. Voordat ik in Leens startte woonde ik in Overschild en was ik restaurateur. Als timmerman kwam ik in bijna alle borgen en heb ik veel restauratiewerk gedaan’, vertelt Kosmeier.

Negen jaar in het koetshuis gewoond

In 1988 verhuisde Hans samen met zijn vrouw en twee zoons naar het landgoed. Negen jaar heeft hij in het koetshuis gewoond. ‘Wij waren de laatste bewoners van het borgterrein. Na negen jaar besloten we te verhuizen naar Hornhuizen. Daar woon ik nu nog met mijn vrouw.’

Hans Kosmeier fietst over het landgoed Verhildersum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord (archief 2006))

Veel werkzaamheden

Kosmeier organiseerde de Historische Dagen, het paaseieren zoeken en vele tentoonstellingen. De afgelopen jaren begeleidde hij honderden vrijwilligers. Maar zijn hooftaak was het onderhouden van de borg en het landgoed. 'Grappend zei ik altijd: de directeur zorgt dat er geld komt en ik maak het wel op.'

Hij heeft veel werkzaamheden aan de borg meegemaakt. 'De charme van oude gebouwen als Verhildersum is dat je er tot op de dag van vandaag nog dingen tegenkomt die verrassend zijn. Zo lijkt een muur op het eerste oog maar saai. Maar je kan er veel aan aflezen. Bijvoorbeeld de gaten in de muur. Welke soort stenen zijn gebruikt. Het is allemaal heel boeiend.'

Ik voel mij een bevoorrecht mens. Verhildersum is een pareltje in de provincie. Hans Kosmeier, vertrekkend huismeester

Ontdekkingen

Kosmeier heeft spannende ontdekkingen gedaan. Zo moesten er tunnels gegraven worden onder de vloer van de borg omdat deze werd aangetast door de bonte knaagkever.

'We kwamen toen oude zandsteenvloeren tegen en ook een muur van het oude steenhuis. Borgen zijn hieruit ontstaan. Het was een enorme voldoening om de fundering hiervan tegen te komen.'

Ook is er een oude kelderingang gevonden.

De borg Verhildersum (Foto: Vanderlaan fotografeert/Flickr (Creative Commons))

Oude welput

Bij toeval is ook de oude welput ontdekt. 'In die put lagen nog verbrande balken. Bijzonder. Verhildersum is namelijk een paar keer verwoest door brand. Misschien dat deze balken dus uit 1540 stammen', vertelt Kosmeier. Hij heeft dit laten onderzoeken maar er kon nog geen uitsluitsel worden gegeven.

'Dat is dus nog een mysterie en misschien leuk voor mijn opvolger om nog te ontdekken. Je bent nooit uitgekeken op Verhildersum. Bijzonder dat ik mij daar mee bezig kon houden. Ik voel mij een bevoorrecht mens. Verhildersum is een pareltje in de provincie.'

Hans spreekt kinderen toe tijdens het paaseieren zoeken (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord (archief 2008))

Hans genoot vooral van het sociale aspect van zijn werk en de verhalen die mensen vertelden. ‘Van proat komt proat. Dus mensen gingen ons ook uitleggen met hun kennis wat we nu precies hadden opgegraven. Wat ik bijzonder vond is de betrokkenheid van mensen bij Verhildersum. Veel mensen hebben een hart voor de borg.'

Gezondheid

In de laatste periode van zijn werk kampte Kosmeier met gezondheidsproblemen. 'Ik heb hartklachten. Maar het gaat nu beter.'

Desondanks heeft hij zijn opvolger Ronny Sauselé kunnen bijstaan. 'Het is leuk dat mijn opvolger nu nog meer kan ontdekken van de borg. Want je moet als restaurateur niet alles in één keer willen restaureren. Dat heb ik dus ook niet gedaan. Er is nog genoeg te ontdekken voor mijn opvolger.'

Ik stippel mijn toekomst niet uit. Ik zie wel wat het brengt. Hans Kosmeier, vertrekkend huismeester Verhildersum

De toekomst

Kosmeier heeft vanwege de coronacrisis nog geen echt afscheid gehad: ‘Misschien komt dat nog wel. Ik vind het niet zo erg,'

De vertrekkende bedrijfsleider vindt het niet jammer om te stoppen. ‘Nee hoor, ik heb een mooie periode gehad en de tijd was rijp om het stokje over te dragen. Mijn werk-gedeelte houdt op, maar Verhildersum gaat door. We zijn allemaal passanten en we proberen de borg zo goed mogelijk door te geven. Iedereen doet dat op zijn eigen manier’, zegt hij.

Hans Kosmeier (Foto: Borg Verhildersum)

Wat hij nu gaat doen weet hij nog niet. 'Mijn gezondheid wil ik helemaal weer goed hebben. Dat gaat de goede kant op. Als ik twintig jaar verder ben kan ik je precies vertellen wat ik heb gedaan. Wij hebben nog nooit onze toekomst uitgestippeld. Want we kijken wat er op ons pad komt.'

Kosmeier heeft een leeg schrift gekregen. 'Heel mooi symbolisch voor het nieuwe hoofdstuk in mijn leven. Die gaat weer helemaal volgeschreven worden.'

