Groningse dammer Boomstra baalt na afzeggen kampioen Georgiev

Al vanaf juli was Roel Boomstra (27) bezig met zijn voorbereiding op de tweekamp om de wereldtitel tegen Alexander Georgiev. De tienvoudig wereldkampioen uit Rusland is echt 'een voorbeeld' voor de Groninger. Maar gisteren kwam het bericht dat de Rus heeft afgezegd.

Hij liet weten dat hij niet eerder wilde spelen dan 'dat corona de wereld uit is'. Vanaf 28 januari stond de WK-match in Eindhoven gepland.

'Ik had nooit gedacht dat hij niet zou spelen', reageert Boomstra teleurgesteld tegenover RTV Drenthe. 'Ik was juist blij dat hij had toegezegd. Dat we die hobbel hadden genomen.'

Georgiev trok zich ook in 2016 terug

Het is niet voor het eerst dat de Rus zich terugtrekt. In 2016, tegen landgenoot Jan Groenendijk, zegde Georgiev ook de tweekamp om de wereldtitel af. Boomstra nam toen zijn plek in en pakte vervolgens in Den Haag z'n eerste wereldtitel.

Ik had van de werelddambond al wel gehoord dat er wat ruis op de lijn was Roel Boomstra

'Ik had van de werelddambond al wel gehoord dat er wat ruis op de lijn was. Maar de onderhandelingen over hoe een partij precies moet verlopen en over het prijzengeld lopen wel vaker stroef. Iedereen wil het zo goed mogelijk voor zichzelf regelen', zegt Boomstra.

'Maar alle problemen rondom corona konden worden opgelost. Alle veiligheidsmaatregelen konden worden genomen. Als hij elke dag getest had willen worden dan had dat gekund en ook over de vereiste quarantaine-regels had de organisatie al nagedacht. Zij hebben echt prima werk geleverd.'

Potentiële nieuwe tegenstander pas 16 jaar

Nu Georgiev zich heeft teruggetrokken, heeft de pas 16-jarige Chinees Pan Yiming het recht om aan te treden tegen Boomstra.

'De werelddambond probeert nu contact te leggen met China. Yiming is vice-wereldkampioen en een enorm groot talent. Verder heb ik nog niks gehoord. Maar het lijkt me niet logisch dat we eind januari al tegenover elkaar zitten', laat Boomstra weten.

Eerst weekje rust

'Ik neem nu eerst even een weekje rust om bij te komen van dit nieuws en dan zien we wel verder', besluit de tweevoudig wereldkampioen.

