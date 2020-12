Aantal corona-besmettingen op Covid-19-afdeling UMCG loopt op

Het aantal besmette medewerkers van een verpleegafdeling voor Covid-19-patiënten in het UMCG is opgelopen naar veertien. Het gaat om twee artsen, negen verpleegkundigen en drie medewerkers met een ondersteunende functie.

De bron van de besmettingen is nog altijd onduidelijk, zegt UMCG-woordvoerder Joost Wessels: 'Met alle besmette medewerkers is vandaag telefonisch gesproken. Niemand van hen kan aangeven waar het fout is gegaan, maar de kans is groot dat de besmetting binnen het ziekenhuis heeft plaatsgevonden.'

Met de besmette medewerkers gaat het naar omstandigheden goed. Ze hebben alleen lichte klachten, aldus Wessels. Het testen van alle medewerkers gaat de komende tijd door. Wessels: 'Dat gebeurt dagelijks. Ook bij de medewerkers, die bijvoorbeeld de afgelopen week vrij zijn geweest en nu weer aan het werk gaan. Er kan dus nog incidenteel een besmetting bij komen.'

Extra onderzoek op de afdeling

Ook op de afdeling zelf is extra onderzoek gedaan. Wessels: 'We hebben steekproefsgewijs onderzocht of bepaalde voorwerpen of oppervlakken besmet waren, maar dat bleek gelukkig niet het geval. Verder hebben we alle protocollen nog eens extra goed tegen het licht gehouden.'

De schrik op de afdeling zit er goed in, vertelt de woordvoerder: 'Het is de eerste keer dat we dit meemaken op een corona-afdeling. Tot nu toe konden we het virus daar buiten de deur houden.'

Medewerkers van andere afdelingen vallen in

De verpleegafdeling blijft open, zegt Wessels: 'De besmette medewerkers worden deels vervangen door collega's van de afdeling zelf, deels door medewerkers van andere afdelingen. Zij zijn de afgelopen tijd opgeleid voor het verlenen van covid-19-zorg en kunnen nu dus inspringen. Daardoor kunnen we de maximale capaciteit van de afdeling blijven benutten.'

