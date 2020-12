'Gronings advocatenduo geschorst na aannemen koffers vol zwart geld'

Een illustratie over de rechtbank (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Volgens de Telegraaf zijn de advocaten in dienst bij het Groningse advocatenbureau PlasBossinade.

De twee hebben ruim negen ton aan contant geld uit een erfenis aangenomen en op een derdengeldrekening gezet. Dit hebben zij niet besproken met de deken, zoals wel volgens de regels zou moeten. De twee hadden niet op eigen houtje moeten bankieren met derdengelden, vindt het hof.

Eigenaar pinde tonnen

De eigenaar van het geld overleed in mei 2016. Kort voor zijn overlijden nam hij het geld op van een rekening van een Duitse bank. Hij bewaarde de coupures in koffers in zijn huis, zonder dit op te geven bij de belasting. De Belastingdienst haalde na deze ongebruikelijke geldopname verhaal bij de kinderen van de man. Zij wisten van niets.

Met gevulde koffers naar kantoor

Hun vader was bestuurder van een besloten vennootschap. Voor zijn dood nam hij contact op met het Groningse advocatenkantoor om te overleggen over het geld dat op de Duitse bankrekening stond. Hierover moest nog met terugwerkende kracht belasting over betaald worden. Na zijn dood bracht een inwonende nicht de gevulde koffers naar het advocatenkantoor.

Bank wilde geld eerst niet

Een geldtransporteur bracht het geld vervolgens naar de bank, waar het werd gestort op een derdengeldrekening. Het geld was van een vriendin van de vader die in Japan woont. De bank weigerde aanvankelijk het geld op te nemen. Onder dreiging van een kort geding gebeurde dit alsnog. Ondertussen stelde de Belastingdienst een onderzoek in naar ongebruikelijke transacties.

Intimidatie

Het hof wijst de advocaten erop dat zij wisten dat het zwart geld betrof: geld dat niet bij de fiscus bekend was. Door zo te handelen hebben zij dit geld buiten de belastingheffing gehouden. Hierover had overleg moeten worden gevoerd met de deken. De advocaten stelden zich richting de kinderen van de overleden man intimiderend op, door brieven te sturen en te sommeren niet met de Belastingdienst te praten.

Het geld was immers niet voor hen, maar van de ex-partner van de man in Japan. Het hof vindt dat de advocaten op ontoelaatbare wijze zijn omgegaan met derdengelden. Zij hebben hiermee eigen facturen betaald en daarmee de schijn gewekt belang te hebben in deze constructie. Verwerpelijk vindt het hof en in strijd met de kernwaarde (financiële) integriteit die van een advocaat wordt verlangd.