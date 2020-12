Donar is weer los en wint van Den Helder: 'We moesten echt wennen'

Donar heeft dinsdag na een kleine drie maanden stilstand weer een wedstrijd gespeeld. In MartiniPlaza won het team met ruim verschil van Den Helder. Het oefenduel eindigde in 94-64.

Jarred Ogungbemi Jackson was met 21 punten topscorer bij Donar.

De Canadees leek weinig last te ondervinden van de noodgedwongen pauze in de afgelopen periode. Hij schoot vanuit alle hoeken en standen raak. Naast Jackson waren er nog drie spelers die qua scores de dubbele cijfers haalden.

'Blij dat er meer oefenpotjes komen'

'Ik moest wel weer in een bepaalde focus en wedstrijdmodus komen', vertelde Donar-aanvoerder Thomas Koenis.

'Dat zag je aan het hele team wel. We moesten echt wennen. Ik ben blij dat er nog een paar oefenwedstrijden gespeeld kunnen worden voordat de competitie wordt hervat. Het moet dan in ieder geval beter dan vandaag. Maar ik ben ontzettend blij dat er weer gespeeld mag worden. Het was heerlijk om op het veld te staan.'

Aanloop naar herstart competitie

Coach Ivan Rudez had een selectie van twaalf spelers ter beschikking. Juwann James, Nesta Agasi en Sheyi Adetunji bleven met blessures aan de kant.

Dinsdag 5 januari speelt Donar nog een oefenwedstrijd in de aanloop naar de herstart van de competitie. De Groningers gaan op bezoek bij ZZ Leiden. Vijf dagen later is in MartiniPlaza de aftrap van een nieuwe, halve competitie. Landskampioen Zwolle is dan te gast in Groningen.

