Politie druk met opsporen vuurwerk: 'Elke kilo van straat is mooi meegenomen'

Ze hebben het er maar druk mee. Maar dat is nodig ook, zegt Margreet Wiechers van de politie. Ze is operationeel specialist en houdt zich onder andere bezig met de opsporing van illegaal vuurwerk.

Niet aan denken

'Onze aanpak heeft een aantal mooie successen opgeleverd', zegt Wiechers tevreden. Al zijn de getallen natuurlijk altijd relatief, want er is ook nog altijd heel veel vuurwerk in omloop. 'Maar elke kilo vuurwerk die we van straat halen is mooi meegenomen. Je moet er niet aan denken dat je naast iemand woont die zoveel illegaal vuurwerk in zijn woning heeft.'

De politie werkt samen met onder andere boa's en de gemeentelijke wijkteams, maar ook tips van inwoners zijn belangrijk. 'We brengen de locaties in kaart waar veel vuurwerk geknald wordt en de personen die dat doen. Daar proberen we dan op te acteren.'

Zo gaat de politie vuurwerk te lijf:

In appgroepen van sommige chatdiensten wordt publiekelijk in vuurwerk gehandeld. Dat heeft de aandacht van de politie, zegt Wiechers. 'De handel in vuurwerk gaat steeds meer digitaal, dus daar zetten we digitale opsporing in. We grijpen in in appgroepen of via Marktplaats. Maar ons voordoen als koper komt ook voor.'

Veiligheid hulpverleners heeft prioriteit

Het voortijdig opsporen van vuurwerk is één. De jaarwisseling zelf is een ander verhaal. Door de coronamaatregelen belooft dat een totaal andere te worden dan in voorgaande jaren, maar niemand die op dit moment weet hoe dat zich gaat uiten. De politie krijgt er in ieder geval taken bij, want die moet ook het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen handhaven.

'De veiligheid van hulpverleners en burgers heeft onze prioriteit', zegt Wiechers. 'We gaan uiteraard ook inzetten op handhaving van het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen, maar het allerbelangrijkste is dat mensen die op straat zijn daar veilig kunnen zijn. En geweld tegen hulpverleners heeft de topprioriteit, want die zijn er om te zorgen voor een veilige situatie voor burgers.'

Oud en nieuw blijft een vraagteken

Toch blijft oud en nieuw ook voor de politie een beetje een vraagteken. Reden om allerlei verschillende scenario's uit te werken, aldus Wiechers.

'We proberen ons maximaal voor te bereiden', zegt ze. 'Maar we zien wel dat het een heel andere jaarwisseling gaat worden, alleen al omdat horeca dicht is, er geen grootschalige evenementen zijn en er minder burgers op straat komen. We proberen overal rekening mee te houden, maar hoe het precies gaat lopen weten we niet.'

