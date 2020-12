RUG verwacht minder Britse studenten als gevolg van Brexit

Een verrassende wending, zegt woordvoerder Gernant Deekens van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

'De Britse regering had aanvankelijk aangeven dat het programma onderdeel van de deal zou zijn. Dat blijkt uiteindelijk niet zo te zijn.'

Andere subsidie, of zelf betalen

Wat de stap in de praktijk voor studenten betekent, moet volgens Deekens nog blijken. 'Onze eerste inschatting is dat het erop lijkt dat er minder kansen voor onze studenten zullen zijn om een uitwisselingsprogramma in het Verenigd Koninkrijk te gaan doen. Ze kunnen daarvoor nog wel gebruik maken van ons Marco Polo-programma, of ze zullen hun eigen financiële middelen moet aanspreken.'

Afspraken met individuele universiteiten maken

Op dit moment heeft de Rijksuniversiteit met 45 Bitse universiteiten een overeenkomst over uitwisselingsprogramma's. Die banden hoopt de RUG ook na de Brexit te behouden.

'We hopen dat we dat zoveel mogelijk kunnen voortzetten', zegt Deekens. 'Dat kan door individuele overeenkomst aan te gaan, zodat we toch uitwisselingsmogelijkheden voor onze studenten kunnen organiseren. Gezien onze vertrouwensband liggen daar wel kansen.'

Minder Britse studenten naar Groningen

Die losse afspraken leiden er mogelijk wel toe dat er minder Britse studenten voor een uitwisseling naar Groningen zullen komen. Dat komt doordat bij dergelijke overeenkomsten een gelijke verdeling belangrijk is. 'En momenteel is het zo dat er meer RUG-studenten in het Verenigd Koninkrijk studeren dan Britse studenten hier.'

Het Erasmusprogramma zelf blijft wel gewoon bestaan en is voor de RUG nog altijd belangrijk. 'Er wordt niet voor niets zoveel gebruik van gemaakt. En er komt zelfs meer funding voor. Het geldt alleen niet meer voor Britse universiteiten.'

Het Verenigd Koninkrijk heeft als alternatief voor Erasmus al een nieuw Turing-programma aangekondigd, vernoemd naar de Britse wiskundige Alan Turing. Dat is echter alleen bedoeld om Britse studenten te steunen die op uitwisselingen naar het buitenland willen.

