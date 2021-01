Corona jaaroverzicht: hoe Groningen met corona te maken kreeg

Hoewel we in een nieuw en hopelijk beter jaar zijn gestapt, blikken we nog een keer terug. Hoe kwam corona onze provincie binnen? En hoe verliep de eerste golf anders dan de tweede golf?

Van alle Groningers met een COVID-19-besmetting die sinds het begin van de crisis in maart bij het RIVM geregistreerd zijn, is 0,6 procent aan de ziekte overleden. Het gaat om negentig sterfgevallen vanaf maart tot en met het einde van 2020.

Dat is beduidend lager dan je zou verwachten. Landelijk ligt het sterftepercentage op 1,4. Als dat percentage in Groningen hetzelfde zou zijn, dan zouden er ruim tweehonderd mensen zijn gestorven aan corona.

Toch is dat niet zo. Om dat te verklaren moeten we kijken naar de verschillen tussen golf één en golf twee.

Aantal nieuw bekende besmettingen per dag. Tekst gaat verder onder de kaart

Het vergelijken van de golven

In bovenstaande grafiek lijkt in Groningen de tweede golf aanmerkelijk groter dan de eerste golf. Toch klopt dat maar gedeeltelijk.

Kijk je naar de sterftepercentages van mensen die besmet waren met COVID-19, dan liggen die in de eerste golf op 4,4 procent en in golf twee op 0,5 procent.

Testen was niet voor iedereen mogelijk

Maar tot 1 juni kon niet iedereen met klachten zich laten testen. Er zijn dus mogelijk veel Groningers geweest met een milde vorm van COVID-19, die niet in het ziekenhuis belandden en 'gewoon' zijn hersteld. Omdat de sterftecijfers alleen iets zeggen over de bekende coronabesmettingen liggen deze cijfers in de eerste golf aanmerkelijk hoger.

Eerste golf kwam laten in het Noorden

Ten tweede bereikte de eerste coronagolf Noord-Nederland pas later. Hier werd niet zoveel carnaval gevierd als in het zuiden van het land. Bovendien hadden wij een week eerder voorjaarsvakantie. Daardoor kwamen minder noordelingen besmet van vakantie terug. In het zuiden was dat een ander verhaal.

Zo waren er in onze provincie in de eerste golf dus 'slechts' 386 COVID-19-besmettingen bekend, tegen meer dan 10.000 in bijvoorbeeld Noord-Brabant. In Noord-Brabant stierven ruim 1500 mensen aan corona (sterftepercentage: 15 procent), in Groningen waren dat er 17 (4,4 procent).

In golf twee liggen de sterftepercentages van beide provincies veel dichter bij elkaar: 0,5 procent in Groningen tegen 0,7 procent in Brabant.

Het verschil tussen golf één en twee in kaart gebracht. Als je de schuiver naar rechts beweegt, zie je hoe golf 2 zich tot nog toe over het land heeft verspreid. Beweeg je naar links, dan zie je de eerst golf. Tekst gaat verder onder de kaart.

Volledigheid coronacijfers groeit

Omdat de cijfers van het RIVM door de maanden heen preciezer zijn geworden vanwege een ruimer testbeleid, is er in de tweede golf een duidelijker beeld van wat corona doet. Dat betekent dat golven vergelijken met RIVM-cijfers altijd haken en ogen heeft. Dat geldt dus ook voor het sterftepercentage.

Er zijn twee statistieken die dit probleem niet hebben. Allereerst kun je kijken naar de ziekenhuisdruk. Te zien is dat het aantal COVID-19-patiënten op de IC en de verpleegafdelingen, in golf één (vooralsnog) hoger is. Ook kun je duidelijk zien dat golf twee langer duurt.

Tekst gaat verder onder de grafiek.

Er was nauwelijks oversterfte

Dan heb je tot slot nog de oversterftecijfers van het CBS. Deze cijfers geven aan hoeveel mensen er meer zijn gestorven dan je normaal zou verwachten. Met deze cijfers zie je dat er in onze provincie sinds het begin van de crisis nauwelijks oversterfte is geweest. Alleen in week 33 kwam het aantal sterfgevallen boven de bovengrens uit, wat betekent dat er oversterfte is. Dat was half augustus. De verklaring voor deze oversterfte is eerder toe te wijzen aan de hitte, dan aan corona.

Het is overigens niet duidelijk nog wat de invloed van de doden in verpleeghuizen is op de oversterfte. Dat wordt pas over een paar weken bekend.

Tekst gaat verder onder de grafiek

