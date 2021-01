Sloop voor woningen 'A4-straat' Vlagtwedde: 'We hebben met z'n drieën staan huilen'

Ze zien dat steeds meer woningen leeg staan en niet opnieuw worden bewoond. Als ze naar Acantus, de verhuurder van de woningen, bellen wordt gezegd dat het nog onduidelijk is wat er gaat gebeuren. Uit protest besluiten ze om in november A4'tjes met nummers op een tiental leegstaande woningen te plakken.

Eén van de beplakte leegstaande woningen in Vlagtwedde (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Een paar dagen nadat er ruchtbaarheid voor het protest komt, organiseert de woningcorporatie een bijeenkomst. Medio december lieten ze vervolgens per brief weten dat de woningen op de slooplijst staan.

'Geschrokken van de brief'

'We hebben met z'n drieën staan huilen toen de brief binnen kwam', vertelt bewoner Albertje Fokkens die bijna negentien jaar in de straat woont. Ze heeft een goede band met twee overbuurvrouwen. 'We helpen elkaar overal bij. Als er iets is dan staan we voor elkaar klaar. We zijn eigenlijk zes handen op één buik.'

Overbuurvrouw Wendel de Ronde woont er nu drie jaar. 'We waren geschrokken van de brief', vertelt ze. 'We woonden hier eigenlijk heel mooi' en doelt daarmee ook op de vriendschap die ze heeft met andere straatbewoners.

Je verwacht het wel, maar op het moment dat het realiteit wordt is het hard Hilda Knegt - bewoner

Het gaat binnenkort allemaal veranderen voor haar, want overbuurvrouw Hilda Knegt kan niet in de straat blijven vanwege de hogere huurprijzen van de nieuwe woningen. Ze heeft daarom nu al besloten om elders een nieuwe woning te zoeken.

'Je verwacht het wel, maar op het moment dat het realiteit wordt is het hard', vertelt Hilda Knegt. 'Je raakt je vaste ondergrondje kwijt. Dit huis is een heel stuk van mijn leven geworden. Bovendien zit mijn bedrijfje hier'. De Vlagtwedder runt een voedselbank voor dieren vanuit haar huis.

Wanneer ze de straat gaat verlaten weet ze nog niet. 'In mijn hart verlaat ik de straat sowieso niet', zegt ze met een knipoog. 'Zodra er iets vrij komt dan ga ik weg. Dat zal trouwens echt niet met veel vreugde zijn', vertelt Knegt.

Acantus

Woningcorporatie Acantus, eigenaar van de woningen, laat weten voor de kerst overleg gehad te hebben met de bewoners. 'In januari volgt nogmaals een gesprek om te kijken wat de woonwensen van de huidige bewoners zijn en waar wij hen bij kunnen helpen als ze nu al naar een andere woning elders willen', aldus Roeland Weijs van de woningcorporatie.

Dat Acantus nu vlak voor de kerst hiermee komt vind ik niet fraai Hilda Knegt

De 36 woningen worden in verschillende fasen gesloopt zodat de huidige bewoners eventueel naar een andere nieuwe woning in de straat kunnen verhuizen. Ze krijgen daarbij voorrang.

Of de bewoners de woningcorporatie iets verwijten? 'Ze hadden eerder duidelijkheid moeten geven', zegt Knegt. 'Dat ze nu vlak voor de kerst hiermee komen vind ik trouwens ook niet zo fraai. Ik had geen zin in kerst, dat kan ik je wel vertellen.'

Wanneer de sloop gaat beginnen wordt later bekend. De verwachting is dat komend voorjaar de plannen voor de straat definitief worden.

Lees ook:

- Onzekerheid over leegstaande woningen Vlagtwedde: ‘Verven of verhuizen?’