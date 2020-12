Burgemeester Schuiling scoort met gortdroge nieuwjaarswens

Koen Schuiling in de nieuwjaarswensvideo (Foto: Gemeente Groningen)

'Het was énorm genieten het afgelopen jaar. Lekker thuiswerken!' Iets onverstaanbaars mompelen in het Fries en: 'Leuk idee zeiden ze, maar... wat een rotzooi.' De nieuwjaarswens van burgemeester Koen Schuiling krijgt veel lof op sociale media.

In de video staat Schuiling even stil bij het thuiswerken afgelopen jaar, en zegt hij dat oud en nieuw net zo gezellig thuis kan worden gevierd. De nieuwjaarsgroet naar 'familie' mag digitaal, en met de buurman proost je over de heg heen.

Knullig en gortdroog

De gemeente zette de video dinsdagmiddag half vier op Twitter. Hij vergaarde sindsdien meer dan 1000 likes - wat buitengewoon veel is voor een bericht op Twitter - en is op moment van schrijven zo'n 250 keer verder gedeeld.

De burgemeester, die het afgelopen jaar in Groningen vooral zichtbaar was als de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen vanwege de coronamaatregelen, krijgt in talloze reacties bijval over 'heerlijke knulligheid' van de video, de nuchterheid en de gortdroge humor.

Sommige Groningers reageren trots op de video van 'hun' burgemeester:

Maar ook van andere windstreken in Nederland komen er complimenten voor de video:

Ten slotte is zelfs NRC-columnist Japke-d. Bouma, die al jarenlang schrijft over haar ergernissen rondom ambtelijk taalgebruik, helemaal om. Ze ziet in de burgervader het karakter van iedereen uit onze provincie:

