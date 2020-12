Groningse ziekenhuizen kunnen urgente zorg nog aan, 'maar er moet niet veel meer gebeuren'

Tientallen ziekenhuizen in Nederland kunnen een deel van hun 'kritische zorg' niet meer aan door de gevolgen van de corona-epidemie. De Groningse ziekenhuizen kunnen de druk nog wel aan, maar de vraag is hoe lang nog.

De afgelopen weken werd de niet-urgente ziekenhuiszorg al afgeschaald. Bijvoorbeeld heup-, knie-, en liesoperaties worden uitgesteld, mits de patiënt geen risico loopt op blijvende gezondheidsschade. De maatregel is bedoeld om de druk op het ziekenhuispersoneel te verlichten.

Bedden niet aan te slepen

Tot nu toe werden operaties en andere behandelingen, die binnen zes weken moeten worden verricht, in principe niet verschoven. Maar de bedden, die nodig zijn voor Covid-19-patiënten, zijn nauwelijks aan te slepen. Dat gaat ten koste van andere afdelingen. Bovendien zijn steeds meer zorgmedewerkers aan het eind van hun Latijn, of ze kunnen niet meer worden ingezet omdat ze zelf besmet zijn met het virus.

Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN), dat in Groningen het aantal bedden monitort en de druk op de zorg bijhoudt, zegt in een persbericht dat de verwachting is dat het aantal besmettingen de komende dagen verder toeneemt. Veel planbare zorg was al deels stilgelegd in de ziekenhuizen, maar de druk neemt dezer dagen alleen maar verder toe.

Wij breiden het aantal bedden uit Dan Kragten - woordvoerder Martini Ziekenhuis

Het overplaatsen van niet-covidpatiënten naar verpleeg- en verzorgingstehuizen verloopt volgens de zorginstantie heel moeizaam. Er is nog nauwelijks sprake van doorstroming, waardoor ziekenhuisbedden langer bezet blijven dan gewoonlijk.

Het AZNN zegt dat dit veel van mensen vraagt. Mantelzorgers moeten bijvoorbeeld noodgedwongen langer thuis om hun naasten thuis te verzorgen, omdat er nauwelijks bedden beschikbaar zijn.

Onder controle

Het UMCG laat weten dat alle kritisch planbare zorg nog wel kan doorgaan. 'De druk is alleen erg hoog, dus er moet niet nog veel meer gebeuren', zegt een woordvoerder.

Het Martini Ziekenhuis heeft de situatie voorlopig nog onder controle, zegt woordvoerder Dana Kragten: 'Wij schalen op. Met ingang van komende maandag breiden we het aantal bedden voor Covid-19-patiënten uit van 48 naar 64. Het aantal ic-bedden voor coronapatiënten gaat van acht naar tien'.

Code zwart

Zorgbestuurder Ate van der Zee beaamt dat de Groningse ziekenhuizen onder druk staan. ‘Door goed onderling samenwerken gaat het nu nog. Het hangt er wel vanaf hoe het verder gaat met de pandemie. We hebben gisteren met de ziekenhuizen onderling afgesproken dat we heel goed kijken of er, als er afgeschaald moet worden, bepaalde zorg door een ander ziekenhuis overgenomen kan worden.’

Het personeel hebben we vanaf maart al overvraagd. Het is bewonderingsaardig hoe die zich nu houden Ate van der Zee - zorgbestuurder

Toch doemen er al wel serieuze problemen op. Als voorbeeld noemt Van der Zee dat patiënten die van het ziekenhuis naar het verpleeghuis moeten, wellicht direct naar huis moeten. ‘Er zijn op verschillende plekken barrières.'

Als de situatie echt nijpend wordt, wordt landelijk 'code zwart' afgekondigd. 'Code zwart kan twee dingen betekenen. Een patiënt meldt zich bij de spoedeisende hulp, maar daar is dan geen plek meer. Ook niet in omliggende ziekenhuizen en zelfs niet in heel Nederland. Maar het kan ook betekenen dat er geen plek meer is op de ic voor iemand die al in het ziekenhuis ligt.’

'Beetje oprekken'

‘Het aantal besmettingen moet echt omlaag, nu is dat is nog lang niet voldoende. Vervolgens hangt het er vanaf welk percentage van de besmette mensen in het ziekenhuis terechtkomen.’

‘We kunnen nog een beetje oprekken, maar de grote beperkende factor is de hoeveelheid personeel. Die hebben we vanaf maart dit jaar al overvraagd. Het is bewonderingsaardig hoe die zich nu houden, maar daar zit wel een grens aan.’

Op een bepaald moment kun je niet meer schuiven Dan Kragten - woordvoerder Martini Ziekenhuis

De opschaling in het Martini Ziekenhuis is mogelijk doordat het ziekteverzuim onder het personeel daar momenteel relatief laag is. 'Daardoor kunnen we alle urgente zorg nog leveren', aldus woordvoerder Kragten.

De vraag is wel hoe lang het nog goed blijft gaan. Kragten: 'Sommige ziekenhuizen sluiten hun afdeling Spoedeisende Hulp, omdat ze het niet meer aankunnen. Dan nemen andere ziekenhuizen patiënten over. Dat stemmen we als regio onderling af. Maar daar zit wel een grens aan. Op een bepaald moment kun je niet meer schuiven'.

'Coronapatiënten niet voorgetrokken'

'We bereiden ons voor op code zwart', gaat Kragten verder. 'Dat beslist het ziekenhuis niet zelf, dat wordt landelijk afgekondigd. In maart dachten we nog dat het niet zo'n vaart zou lopen. Maar nu is het bijna zover'.

Het is overigens niet zo dat coronapatiënten worden 'voorgetrokken' ten koste van andere patiënten, legt de woordvoerder uit: 'Die vallen onder de urgente zorg, net als bijvoorbeeld kankerpatiënten. Daarin maken we geen onderscheid'.

